मंगलवार को जय शाह के आईसीसी का निर्विरोध अध्‍यक्ष चुना गया। अब वर्ल्‍ड क्रिकेट में भी भारत का दबदबा हो गया है। ऐसे में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्‍तान जाएगी या टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में होगा, यह फैसला जय शाह के हाथ में रहने वाला है।

BCCI congratulates Mr. Jay Shah on being elected unopposed as Independent Chair of International Cricket Council (ICC).