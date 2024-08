Jay Shah ने रचा इतिहास, सबसे यंग ICC चेयरमैन बने; ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे

शरद पवार साल 2010 से 2012 तक आईसीसी के अध्यक्ष रहे। चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सहमालिक एन श्रीनिवासन भी आईसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 से 2015 तक उन्होंने आईसीसी के प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई। वहीं शशांक मनोहर 2015 से 2020 तक आईसीसी के अध्यक्ष रहे।

Jay Shah has been elected unopposed as the next Independent Chair of the ICC.https://t.co/Len6DO9xlE