Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    8 विकेट, 7 रन और 1 मेडन… कौन हैं Sonam Yeshey? जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:18 PM (IST)

    Who is Sonam Yeshey: भूटान के बाएं हाथ के स्पिनर सोनम येशे ने म्यांमार के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 22 साल के ये ...और पढ़ें

    Hero Image

    Sonam Yeshey ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sonam Yeshey World Record: भूटान के बाएं हाथ स्पिनर सोनम येशे ने मैनमार के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर खूब महफिल लूट ली है। सोनम येशे टी20 क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने एक टी20 मैच में 8 विकेट लेने का कारनामा किया है। 26 दिसंबर को म्यांमार के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मैच में 22 साल के येशे ने अपने चार ओवर में 7 रन देकर 8 विकेट लिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दौरान उन्होंने एक ओवर मेडन भी डाला। भूटान के 127 रन के जवाब में विपक्षी टीम 45 रन पर ही ऑलआउट हो गई और ये सीरीज एकतरफा रही। 

    पूरी सीरीज में येशे ने 4 मैचों में 12 विकेट लिए, जबकि सीरीज का आज आखिरी मैच खेला जाना है। ऐसे में पूरी सीरीज में सोनम येशे ने अपनी शानदार गेंदबाजी कर सुर्खियां बटोर ली हैं। आइए जानते हैं कौन हैं सोनम येशे?

    Sonam Yeshey ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया

    दरअसल, सोनम येशे (Who is Sonam Yeshey) ने टी20 इंटरनेशनल के एक मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने म्यांमार के खिलाफ खेले गए मैच में 7 रन देकर 8 विकेट लिए।इस तरह एक टी20आई मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड सोनम ने अपने नाम किया। उनसे पहले स्याजरुल इद्रस (2023 में चीन के खिलाफ मेशिया के लिए 8 रन देकर 7 विकेट) और अली दाऊद (2025 में भूटान के खिलाफ बहरीन के लिए 19 रन देकर 7 विकेट) ने 7-7 विकेट लिए थे।

    टी20I की एक पारी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज

    सोनम येशे (भूटान)- 8

    स्याजरुल इदरस (मलेशिया)-7

    अली दाऊद (बहरीन)- 7

    हर्ष भारद्वाज (सिंगापुर)- 6

    पी अहो (नाइजीरिया)- 6

    कौन हैं सौनम येशे? (Who is Sonam Yeshey?)

    बता दें कि सोनम येशे 22 साल के भूटान के क्रिकेटर हैं, जो लेफ्ट आर्म आर्थोडॉक्स स्पिन के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 2003 को हुआ और वह टी20 फॉर्मेट में अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोनम ने अब तक कुल 34 टी20आई मैच खेलते हुए 37 विकेट झटके है, जिसमें 8 विकेट लेना उनका सबसे शानदार प्रदर्शन में रहा है।

    यह भी पढ़ें- Sonam Yeshey World Record: भूटान के सोनम येशे ने टी20I में 8 विकेट लेकर मचाया हाहाकार, बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड