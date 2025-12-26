Sonam Yeshey World Record: भूटान के सोनम येशे ने टी20I में 8 विकेट लेकर मचाया हाहाकार, बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भूटान के सोनम येशे ने मेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की एक पारी में 8 विकेट ले लेकर इतिहास रच दिया। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। उन्होंने 26 दिसंबर, 2025 को म्यांमार के खिलाफ खेले गए मैच में सिर्फ 7 रन देकर 8 विकेट लेकर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बना दिया।

दरअसल, म्यांमार और भूटान के बीच टी20I सीरीज खेली जा रही है। पांच मैच की सीरीज के तीसरे मैच में सोनम ने यह ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भूटान के गेलेफू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20I मैच में भूटान ने मेहमान टीम को शिकस्त दी और सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।