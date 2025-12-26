Sonam Yeshey World Record: भूटान के सोनम येशे ने टी20I में 8 विकेट लेकर मचाया हाहाकार, बना दिया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड
म्यांमार और भूटान के बीच टी20I सीरीज खेली जा रही है। पांच मैच की सीरीज के तीसरे मैच में सोनम ने यह ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भूटान के गेलेफू अंतरराष्ट्र ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भूटान के सोनम येशे ने मेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की एक पारी में 8 विकेट ले लेकर इतिहास रच दिया। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। उन्होंने 26 दिसंबर, 2025 को म्यांमार के खिलाफ खेले गए मैच में सिर्फ 7 रन देकर 8 विकेट लेकर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बना दिया।
दरअसल, म्यांमार और भूटान के बीच टी20I सीरीज खेली जा रही है। पांच मैच की सीरीज के तीसरे मैच में सोनम ने यह ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। भूटान के गेलेफू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20I मैच में भूटान ने मेहमान टीम को शिकस्त दी और सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है।
आर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं सोनम
लेफ्ट आर्म आर्थोडॉक्स गेंदबाज सोनम येशे ने चार ओवर में 1 मेडन के साथ 7 रन देकर कुल 8 विकेट चटकाए। दो विकेट आनंद मोंगर के नाम रही। सोनम टी20 की एक पारी में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। उन्होंने मलेशिया के स्याजरुल इदरस का रिकॉर्ड तोड़ा।
A spell for the ages! Sonam Yeshey’s unbelievable 8/7 in 4 overs goes down as a world record. @ICC #bhutanmyanmarseries #worldrecord pic.twitter.com/kBpmYjr8BH— BhutanCricketOfficial🇧🇹 (@BhutanCricket) December 26, 2025
टी20 की एक पारी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज-
- सोनम येशे (भूटान)- 8
- स्याजरुल इदरस (मलेशिया)-7
- अली दाऊद (बहरीन)- 7
- हर्ष भारद्वाज (सिंगापुर)- 6
- पी अहो (नाइजीरिया)- 6
- दीपक चाहर (भारत)- 4
45 रन पर सिमटी म्यांमार की टीम
टॉस जीतकर म्यांमार ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। भूटान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाए। इसके जवाब में उतरी म्यांमार की टीम सोनम की घातक गेंदबाजी के आगे 9.2 ओवर में मात्र 45 रन बनाकर सिमट गई।
यह भी पढे़ं- VHT 2025: ओडिशा के गेंदबाज ने किया कमाल, लिस्ट-ए क्रिकेट में रच दिया इतिहास, ऐसा करने वाले बने पहले खिलाड़ी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।