IPL 2026 Auction: कौन हैं सलिल अरोरा? 39 गेंदों में जड़ा शतक, ऑक्शन में चमकेगी किस्मत
पंजाब के बल्लेबाज सलिल अरोरा ने शुक्रवार को पुणे के डीवाई पाटिल अकादमी में झारखंड के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मैच में शतक लगाया। अरोरा ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब के बल्लेबाज सलिल अरोरा ने शुक्रवार को पुणे के डीवाई पाटिल अकादमी में झारखंड के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मैच में कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने 39 गेंदों में शतक जड़ दिया। ऐसे में उन्होंने मंगलवार को होने वाले ऑक्शन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है।
अरोरा ने सुशांत मिश्रा पर विशेष रूप से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पारी के अंतिम ओवर में तीन छक्के और एक चौका लगाकर पंजाब को 235-6 पर पहुंचाया। अरोरा ने 45 गेंदों पर 125 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 चौकों के साथ ही 11 छक्के भी लगाए।
16 दिसंबर को अबू धाबी में आईपीएल का मिनी ऑक्शन होना है। ऐसे में कई फ्रेंचाइजी इस युवा बल्लेबाज पर भारी बोली लगा सकती हैं। इस विकेटकीपर बल्लेबाज का बेस प्राइस 30 लाख रुपये है। कोलकाता नाइट राइडर्स को एक भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज की तलाश है। ऐसे में फ्रेंचाइजी उन पर बड़ी बोली लगा सकती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।