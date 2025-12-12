स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब के बल्लेबाज सलिल अरोरा ने शुक्रवार को पुणे के डीवाई पाटिल अकादमी में झारखंड के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट मैच में कमाल की बल्‍लेबाजी की। उन्‍होंने 39 गेंदों में शतक जड़ दिया। ऐसे में उन्‍होंने मंगलवार को होने वाले ऑक्‍शन के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अरोरा ने सुशांत मिश्रा पर विशेष रूप से आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए पारी के अंतिम ओवर में तीन छक्के और एक चौका लगाकर पंजाब को 235-6 पर पहुंचाया। अरोरा ने 45 गेंदों पर 125 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्‍होंने 9 चौकों के साथ ही 11 छक्‍के भी लगाए।