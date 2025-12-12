स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी से गदर काटा। दाएं हाथ के मध्‍यम तेज गेंदबाज ने आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्‍व करते हुए मध्‍य प्रदेश के खिलाफ हैट्रिक ली।

पुणे में खेले गए सुपर लीग ग्रुप ए के मुकाबले में रेड्डी ने पारी के तीसरे ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की। रेड्डी ने हर्ष गवली, हरप्रीत सिंह और मध्‍य प्रदेश व आरसीबी के कप्‍तान रजत पाटीदार को अपना शिकार बनाया।

ऐसे पूरी की हैट्रिक नितीश कुमार रेड्डी ने मध्‍य प्रदेश की पारी के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर हर्ष गवली (5) को क्‍लीन बोल्‍ड किया। अगली गेंद पर रेड्डी ने हरप्रीत सिंह को आंध्र प्रदेश के कप्‍तान रिकी भुई के हाथों कैच आउट कराया। फिर रेड्डी ने ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार को क्‍लीन बोल्‍ड करके अपनी हैट्रिक पूरी की।

आंध्र ने मैच गंवाया नितीश कुमार रेड्डी की हैट्रिक के कारण मध्‍य प्रदेश दबाव में आ गया था, लेकिन फिर वेंकटेश अय्यर (22), ऋषभ चौहान (47) और राहुल बाथम (35*) की उपयोगी पारियों के दम पर उसने आंध्र प्रदेश को 4 विकेट से मात दी।