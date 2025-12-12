Language
    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:20 PM (IST)

    नितीश कुमार रेड्डी

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी ने सैयद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी से गदर काटा। दाएं हाथ के मध्‍यम तेज गेंदबाज ने आंध्र प्रदेश का प्रतिनिधित्‍व करते हुए मध्‍य प्रदेश के खिलाफ हैट्रिक ली।

    पुणे में खेले गए सुपर लीग ग्रुप ए के मुकाबले में रेड्डी ने पारी के तीसरे ओवर की आखिरी तीन गेंदों पर विकेट लेकर अपनी हैट्रिक पूरी की। रेड्डी ने हर्ष गवली, हरप्रीत सिंह और मध्‍य प्रदेश व आरसीबी के कप्‍तान रजत पाटीदार को अपना शिकार बनाया।

    ऐसे पूरी की हैट्रिक

    नितीश कुमार रेड्डी ने मध्‍य प्रदेश की पारी के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर हर्ष गवली (5) को क्‍लीन बोल्‍ड किया। अगली गेंद पर रेड्डी ने हरप्रीत सिंह को आंध्र प्रदेश के कप्‍तान रिकी भुई के हाथों कैच आउट कराया। फिर रेड्डी ने ओवर की आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार को क्‍लीन बोल्‍ड करके अपनी हैट्रिक पूरी की।

    आंध्र ने मैच गंवाया

    नितीश कुमार रेड्डी की हैट्रिक के कारण मध्‍य प्रदेश दबाव में आ गया था, लेकिन फिर वेंकटेश अय्यर (22), ऋषभ चौहान (47) और राहुल बाथम (35*) की उपयोगी पारियों के दम पर उसने आंध्र प्रदेश को 4 विकेट से मात दी।

    याद दिला दें कि आंध्र प्रदेश ने पहले बल्‍लेबाजी की और पूरी टीम 19.1 ओवर में 112 रन पर ऑलआउट हो गई। नितीश कुमार रेड्डी ने 27 गेंदों में तीन चौके की मदद से 25 रन बनाए। मध्‍य प्रदेश की तरफ से मिस्‍ट्री स्पिनर शिवम शुक्‍ला चमके, जिन्‍होंने 23 रन देकर चार विकेट झटके।

    जवाब में मध्‍य प्रदेश ने 17.3 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया। एमपी ने 15 गेंदें शेष रहते चार विकेट से मैच अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही मध्‍य प्रदेश को 4 अंक मिले। 

