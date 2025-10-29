IND vs AUS 1st T20I: Nitish Kumar Reddy शुरुआती T20I मैच से हुए बाहर, BCCI ने ऑलराउंडर के बारे में कर दिया बड़ा खुलासा
Ind vs Aus 1st T20 Nitish Kumar Reddy: भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआती तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं। पहले जांघ की चोट के कारण बाहर हुए नीतीश को अब गर्दन में अकड़न की समस्या हो गई है, जिससे उनकी रिकवरी धीमी हो गई है। उनकी जगह हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि की है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs Aus 1st T20 Nitish Kumar Reddy Ruled Out: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे में जांघ की चोट के कारण नहीं खेल पाए थे,जिके बाद 22 साल के नीतीश रेड्डी T20 सीरीज के शुरुआती तीन मैच से भी बाहर हो गए हैं, लेकिन सिडनी में क्वाड्रिसेप्स(जांघ) की चोट के बाद नीतीश को अब एक नई समस्या हो गई है। बीसीसीआई ने बताया कि नीतीश को गर्दन में अकड़न की समस्या हो गई, जिसकी वजह से उनकी रिकवरी धीमी हो गई।
Nitish Kumar Reddy क्यों शुरुआती 3 T20 मैच से हुए बाहर?
दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्लेइंग-11 में हुए बदलाव के बारे में बताया। वहीं, ये जानकारी सामने आई कि नीतीश कुमार रेड्डी शुरुआती तीन टी20I मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है।
इस बीच बीसीसीआई ने नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर अपडेट दिया कि वह गर्दन में ऐंठन की वजह से शुरुआती तीन टी20 मैच से बाहर हो गए हैं। एक्स पर बीसीसीआई ने जो बयान शेयर किया, उसके अनुसार,
नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन T20 मैचों से बाहर रहेंगे। दूसरे ODI में लगी बाईं जांघ की चोट से उभरते समय उन्हें गर्दन में अकड़न हुई, जिससे उनकी रिकवरी और मूवमेंट पर असर पड़ा है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है।
बीसीसीआई
🚨 Update— BCCI (@BCCI) October 29, 2025
Nitish Kumar Reddy has been ruled out for the first three T20Is. The all-rounder who was recovering from his left quadriceps injury sustained during the second ODI in Adelaide, complained of neck spasms, which has impacted his recovery and mobility. The BCCI Medical… pic.twitter.com/ecAt852hO6
बता दें कि नीतीश रेड्डी ने हार्दिक पांड्या की जगह T20 टीम में जगह पाई थी, इसलिए उनके बाहर होने से भारत को अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव करने पड़े। टॉस के समय, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने पहले बल्लेबाजी चुनी। उन्होंने कहा कि मैनुका ओवल की पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी लग रही है और पूरे 40 ओवर तक वैसी ही रहेगी।
वहीं, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की राय अलग थी। उनका मानना था कि पिच बाद में धीमी हो सकती है, इसलिए उन्हें पहले बल्लेबाजी मिलना सही लगा, जैसा कि वह चाहते थे।
IND vs AUS 1st T20 Playing 11: भारत-ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11
भारत- अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजूसैमसन (विकेटकीपर), शिवमदुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीतबुमराह।
ऑस्ट्रेलिया- ट्रेविस हेड, मिचेलमार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस, टिमडेविड, मिचेलओवन, मार्कसस्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमन और जोश हेजलवुड।
यह भी पढ़ें- IND vs AUS 1st T20 Live Cricket Score: दूसरी बार बारिश की वजह से रुका खेल, 100 के करीब भारत का स्कोर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।