IND vs AUS 1st T20I: Nitish Kumar Reddy शुरुआती T20I मैच से हुए बाहर, BCCI ने ऑलराउंडर के बारे में कर दिया बड़ा खुलासा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Ind vs Aus 1st T20 Nitish Kumar Reddy Ruled Out: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे में जांघ की चोट के कारण नहीं खेल पाए थे,जिके बाद 22 साल के नीतीश रेड्डी T20 सीरीज के शुरुआती तीन मैच से भी बाहर हो गए हैं, लेकिन सिडनी में क्वाड्रिसेप्स(जांघ) की चोट के बाद नीतीश को अब एक नई समस्या हो गई है। बीसीसीआई ने बताया कि नीतीश को गर्दन में अकड़न की समस्या हो गई, जिसकी वजह से उनकी रिकवरी धीमी हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Nitish Kumar Reddy क्यों शुरुआती 3 T20 मैच से हुए बाहर? दरअसल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्लेइंग-11 में हुए बदलाव के बारे में बताया। वहीं, ये जानकारी सामने आई कि नीतीश कुमार रेड्डी शुरुआती तीन टी20I मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह तेज गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है।