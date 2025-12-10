Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिर पर 20 टांके, कंधे में फ्रैक्चर... SMAT में ना चुने जाने पर भड़के 3 खिलाड़ी; U19 हेड कोच पर किया जानलेवा हमला

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:30 AM (IST)

    U19 Head Coach Attacked: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पांडिचेरी (CAP) के अंडर-19 टीम के हेड कोच एस. वेंकटरमन पर टीम चयन को लेकर तीन खिलाड़ियों ने हम ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Pondicherry Cricket: पुडुचेरी क्रिकेट टीम के हेड कोच पर हमला

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पांडिचेरी (CAP) के अंडर-19 टीम के हेड कोच एस. वेंकटरमन पर टीम चयन को लेकर बड़ा हमला हुआ है। आरोप है कि तीन लोकल खिलाड़ियों ने हेड कोच को इसलिए पीट दिया, क्योंकि उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के लिए टीम में जगह नहीं मिली। हमले में कोच के सिर पर गहरी चोटें आईं और उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टरों ने उनके सिर पर 20 टांके लगाए हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस घटना का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट से हुआ है। CAP में बाहरी खिलाड़ियों को नकली दस्तावेजों के सहारे लोकल खिलाड़ी दिखाकर टीम में शामिल किए जाने का खुलासा भी हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 के बाद से रणजी ट्रॉफी में सिर्फ 5 ही असली पांडिचेरी के खिलाड़ी खेले हैं। रिपोर्ट सामने आते ही BCCI ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच का आश्वासन दिया।

    Pondicherry Cricket: पुडुचेरी क्रिकेट टीम के हेड कोच पर हमला

    दरअसल, इस मामले के सामने आने पर BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा,

     

     यह गंभीर आरोप हैं, बोर्ड इसकी जांच करेगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

    -

    बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया

    हेड कोच पर 3 खिलाड़ियों ने किया अटैक

    पांडिचेरी क्रिकेट टीम के हेड कोच पर हमले के मामले में पुलिस ने तीन खिलाड़ियों, कार्तिकेयन जयसुंदरम (जिन्होंने कई घरेलू मैच खेले हैं), अ. अरविंदराज और एस. सन्तोष कुमारन के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये तीनों अभी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।

    कोच वेंकटरमन ने शिकायत दर्ज कराई

    कोच वेंकटरमन (U19 Head Coach of CAP S Venkataraman) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि स्थानीय क्रिकेटर्स के हितों की आवाज उठाने वाले भारतीदसन पांडिचेरी क्रिकटर्स’ फोरम के सचिव जी. चंद्रन ने खिलाड़ियों को हमला करने के लिए उकसाया।

    उन्होंने ये बताया कि 8 दिसंबर, 2025 को सुबह लगभग 11 बजे, वो CAP परिसर के अंदर इंडोरनेट्स में थे। तभी पुडुचेरी के सीनियर क्रिकेटर कार्तिकेयन, अरविंदराज और संतोष कुमारन आए और उन्हें गालियां देने लगे। उन्होंने कहा कि SMAT के लिए टीम में न चुने जाने की वजह से वह उनसे नाराज थे। कोच ने बताया कि अरविंदराज ने मुझे पकड़ा और कार्तिकेयन ने बल्ला उठाया और मुझे मारने लगे। वह मुझे जान से मारने की मंशा से आए थे। उन्होंने मारते हुए कहा चंद्रन ने उन्हें बताया है कि इन खिलाड़ियों को मौका मेरी मौत के बाद ही मिलेगा।

     हालांकि, फोरम ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। फोरम के अध्यक्ष सेंथिल कुमार ने कहा,

     

     

    वे (कोच) पहले भी कई विवादों में रहे हैं। उनका व्यवहार अक्सर खिलाड़ियों के साथ खराब रहता है। चंद्रन से उनकी निजी दुश्मनी है, इसलिए वे झूठे आरोप लगा रहे हैं।

    -

    फोरम के अध्यक्ष सेंथिल कुमार

    वहीं CAP के CEO राजू मेहता ने किसी भी तरह की गलती से इनकार किया। उनका कहना है कि CAP में खेलने वाले हर खिलाड़ी ने BCCI के नियमों का पालन किया है और संघ में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है।

    यह भी पढ़ें- Jasprit Bumrah के 100वें टी20 विकेट पर जमकर हुआ बवाल , थर्ड अंपायर के फैसले से हारी साउथ अफ्रीकी टीम?

    यह भी पढ़ें- कटक का बारबाटी स्टेडियम होगा अपग्रेड, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दिए संकेत