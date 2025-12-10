कटक का बारबाटी स्टेडियम होगा अपग्रेड, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने दिए संकेत

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ऐतिहासिक बारबाटी स्टेडियम जल्द ही बड़े अपग्रेड की राह पर जा सकता है। ओडिशा सरकार ने इसके दर्शक क्षमता बढ़ाने के संकेत दिए हैं। यह विकास टीम इंडिया की दक्षिण अफ्रीका पर मंगलवार को मिली धमाकेदार टी-20 जीत के बाद सामने आया, जब मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस प्रतिष्ठित मैदान के विस्तार की संभावना जताई।

मुख्यमंत्री माझी ने बताया कि बारबाटी स्टेडियम की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव पहले से विचाराधीन है। इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के साथ चर्चा की जाएगी और जल्द ही निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियमों में से एक की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की क्षमता बढ़ाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है।

इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (ओसीए) के सचिव संजय बेहरा ने कहा कि विस्तार योजना पर विचार किया जा रहा है। बेहरा के अनुसार, क्षमता बढ़ाने और आधुनिकीकरण पर चर्चा जारी है, और औपचारिक प्रस्ताव जल्द ही अधिकारियों के समक्ष रखे जा सकते हैं।

बेहरा ने कहा ने कहा कि मैच के सफल आयोजन पर मैं सभी को बधाई देता हूं। मेरा एक ही एजेंडा है—बारबाटी स्टेडियम का नवीनीकरण। मुझे उम्मीद है कि यह सभी के सामूहिक प्रयासों से जल्द ही पूरा होगा।कटक की विधायक सोफिया फिरदौस ने कहा, “हमें जीत का पूरा भरोसा था।मुझे उम्मीद है कि ओडिशा सरकार ऐतिहासिक बारबाटी स्टेडियम के विकास और उन्नयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।