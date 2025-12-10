Jasprit Bumrah के 100वें टी20 विकेट पर जमकर हुआ बवाल , थर्ड अंपायर के फैसले से हारी साउथ अफ्रीकी टीम?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Jasprit Bumrah: भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 9 दिसंबर 2025 को एक खास उपलब्धि हासिल की। वे तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, ODI, T20I) में कम से कम 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दुनिया में अब तक सिर्फ 5 खिलाड़ी ही ऐसा कर पाए हैं। बुमराह ने कटक में इतिहास तो रचा, लेकिन उनका 100वां टी20 विकेट को लेकर खूब बवाल भी हुआ। आइए जानते हैं पूरा मामला।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Jasprit Bumrah के 100वें विकेट पर क्यों मचा बवाल? दरअसल, कटक में भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa Jasprit Bumrah 100th T20I Wicket) के बीच पहले T20 मैच में, 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करके जसप्रीत बुमराह ने अपना 100वां T20 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरा किया। उन्होंने शॉर्ट गेंद फेंकी और ब्रेविस के शॉट पर ऊपर की तरफ एज लगा, जिसे सूर्यकुमार यादव ने कैच कर लिया।

नो-बॉल पर बहस (Bumrah No-Ball Controversy) हालांकि, इस विकेट पर थोड़ी बहस भी हुई। कई लोगों को लगा कि गेंद नो-बॉल थी। ऑन-फील्ड अंपायरों ने भी चेक कराया, लेकिन थर्ड अंपायर ने फैसला दिया कि बुमराह का पैर क्रीज के पीछे है और डिलीवरी वैध है। सोशल मीडिया पर कुछ फैंस इस फैसले से सहमत नहीं थे, लेकिन बुमराह का रिकॉर्ड निश्चित था, क्योंकि इसी ओवर की पाँचवीं गेंद पर उन्होंने केशव महाराज को भी आउट कर दिया।

IND vs SA 1st T20: भारत ने जीता पहला टी20I मैच पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 175/6 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने शानदार वापसी करते हुए सिर्फ 28 गेंदों पर 59 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। तिलक वर्मा (26) और अक्षर पटेल (23) ने भी अहम रन जोड़े।