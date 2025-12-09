Jasprit Bumrah ने कटक में रचा खास कीर्तिमान, कोई भारतीय अब तक नहीं कर पाया था ऐसा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से शिकस्‍त दी। हार्दिक पांड्या (59*) के अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए। इसके साथ ही जस्‍सी ने बहुत बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। अब तक कोई भी भारतीय गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाया है। बुमराह ने चटकाए 2 विकेट मुकाबले में बुमराह ने 3 ओवर गेंदबाजी की और 17 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्‍त कीं। अपने कोटे के पहले 2 ओवर में बुमराह कोई शिकार नहीं कर पाए थे। हालांकि, ड्रिंक्‍स ब्रेक के बाद सूर्यकुमार यादव ने गेंद बूम-बूम को थमा दी। दूसरी गेंद उन्‍होंने डेवाल्ड ब्रेविस (22) को अपने जाल में फंसाया।