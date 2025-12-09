Jasprit Bumrah ने कटक में रचा खास कीर्तिमान, कोई भारतीय अब तक नहीं कर पाया था ऐसा
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से शिकस्त दी। हार्दिक पांड्या (59*) के अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है।
भारत की ओर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट चटकाए। इसके साथ ही जस्सी ने बहुत बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। अब तक कोई भी भारतीय गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाया है।
बुमराह ने चटकाए 2 विकेट
मुकाबले में बुमराह ने 3 ओवर गेंदबाजी की और 17 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त कीं। अपने कोटे के पहले 2 ओवर में बुमराह कोई शिकार नहीं कर पाए थे। हालांकि, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद सूर्यकुमार यादव ने गेंद बूम-बूम को थमा दी। दूसरी गेंद उन्होंने डेवाल्ड ब्रेविस (22) को अपने जाल में फंसाया।
इसके साथ ही बुमराह के टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे हुए। वह तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय बॉलर बने। इतना ही नहीं वह इस उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के 5वें गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय तेज गेंदबाज ने 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर केसव महाराज (0) का शिकार किया।
तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट
- लसिथ मलिंगा
- टिम साउदी
- शाकिब अल हसन
- शाहीन अफरीदी
- जसप्रीत बुमराह
बुमराह के विकेट पर नजर
बुमराह ने अपने करियर में अब तक 52 टेस्ट की 99 पारियों में 19.79 की औसत और 2.77 की इकोनॉमी से 234 सफलताएं प्राप्त की हैं। इतना ही नहीं 89 वनडे की 88 पारियों में इस भारतीय तेज गेंदबाज के नाम 149 विकेट हैं। 81 टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने101 विकेट लिए हैं। बुमराह टी20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज हैं। इस लिस्ट में टॉप पर अर्शदीप सिंह हैं।
टी20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय
- अर्शदीप सिंह: 107
- जसप्रीत बुमराह: 101
- हार्दिक पांड्या: 99
- युजवेंद्र चहल: 96
- भुवनेश्वर कुमार: 90
