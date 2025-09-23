कौन हैं मानव सुथार जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जमकर नचाया? शुभमन गिल से है खास नाता

लखनऊ में इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 144 रन था लेकिन मानव ने अपनी फिरकी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नचा दिया और उसे बैकफुट पर धकेल दिया।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडिया-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार ने कमाल की गेंदबाजी की और पंजा खोल दिया। मैच के पहले दिन मंगलवार का अंत ऑस्ट्रेलिया ने नौ विकेट के नुकसान पर 350 रनों के साथ किया।

एक समय ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत स्थिति में लग रही थी। उसका स्कोर तीन विकेट पर 144 रन था। यहां से मानव ने अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को फंसाना शुरू किया और देखते ही देखते उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नचा दिया और पवेलियन की राह दिखाई।

ऐसे चटकाए विकेट नाथन मैक्स्वीनी ने ओलिवर पीक के साथ तीसरे विकेट के लिए 46 रन जोड़े। ये साझेदारी भारत के लिए खतरना हो रही थी। तभी कप्तान ध्रुव जुरैल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को गेंद सौंपी। मानव की एक अंदर आती गुड लेंथ गेंद को पीक ड्राइव करने के प्रयास में बोल्ड हो गए।

इसके अगले ही ओवर में सुथार ने कूपर कानली को विकेट के पीछे कैच आउट कराया। फिलिप भी सुथार की गेंद को ऑनसाइड में खेलने के प्रयास में जुरेल को कैच दे दिया। सुथार ने कारी राकीचाली को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कराया।

कौन है मानव सुथार? मानव सुथार ने 2022-23 रणजी ट्रॉफी सीजन में राजस्थान के लिए पदार्पण किया और 39 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बने। उनका जन्म तीन अगस्त 2022 को राजस्थान के श्री गंगानगर में हुआ था। वह इंडिया अंडर-19 टीम का भी हिस्सा रहे। आईपीएल में वह गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं जिसके कप्तान शुभमन गिल हैं।