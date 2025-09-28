Language
    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:52 AM (IST)

    एशिया कप 2025 का फाइनल और उससे भी बढ़कर भारत-पाकिस्‍तान के बीच खिताबी टक्‍कर ऐसे में दोनों टीम जरा भी रिस्‍क नहीं ले सकती हैं। हालांकि निर्णायक मुकाबले से पहले भारतीय टीम के हाथ पांव फूले हुए हैं। हार्दिक पांड्या की इंजरी ने भारतीय टीम की टेंशन बढ़ रखी है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बड़े मैच के प्‍लेयर हैं। वह गेंदबाजी के साथ ही बल्‍लेबाजी में भी कमाल कर रहे हैं।

    चोट ने बढ़ाई भारत की टेंशन। इमेज- बीसीसीआई

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 का फाइनल और उससे भी बढ़कर भारत-पाकिस्‍तान (ind vs pak asia cup final) के बीच खिताबी टक्‍कर, ऐसे में दोनों टीम जरा भी रिस्‍क नहीं ले सकती हैं। हालांकि, निर्णायक मुकाबले से पहले भारतीय टीम के हाथ पांव फूले हुए हैं।

    हार्दिक पांड्या की इंजरी ने भारतीय टीम की टेंशन बढ़ रखी है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बड़े मैच के प्‍लेयर हैं। वह गेंदबाजी के साथ ही बल्‍लेबाजी में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे में अंतिम पड़ाव पर भारतीय टीम उनके बिना नहीं उतरना चाहेगी। प्रेशर मैच में हार्दिक काफी शांत नजर आते हैं। वह टीम के लिए किसी संकट मोचन से कम नहीं है।

    हार्दिक की जगह भरना आसान नहीं

    हालांकि, अगर हार्दिक की इंजरी सीरियस होती है और वह फाइनल मैच नहीं खेलते हैं तो सवाल उठता है कि उनकी जगह कौन लेगा। हार्दिक एक ऑलराउंडर प्‍लेयर हैं, लेकिन उनका रिप्‍लेसमेंट या तो एक गेंदबाज या बल्‍लेबाज ही हो सकता है। अगर हार्दिक आज का मैच नहीं खेलते हैं तो ज्‍यादा संभावना है कि भारतीय टीम एक अतिरिक्‍त तेज गेंदबाज को मौका दे सकती है।

    अर्शदीप टीम में बने रह सकते

    श्रीलंका के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज पांड्या की जगह ले सकते हैं। पिछले मैच में उन्‍होंने अपने को साबित किया था। सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह ने सिर्फ 2 रन देकर भारत की जीत तय कर दी थी। ऐसे में वह प्‍लेइंग 11 में बने रह सकते हैं। वहीं हर्षित राणा बाहर जा सकते हैं और शिवम दुबे की वापसी हो सकती है। वहीं पिछले मैच में आराम करने वाले तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी पाकिस्‍तान के खिलाफ उतरेंगे।

    भारत की संभावित प्‍लेइंग 11

    अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या/अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

    भारतीय टीम

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

