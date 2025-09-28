एशिया कप 2025 का फाइनल और उससे भी बढ़कर भारत-पाकिस्‍तान के बीच खिताबी टक्‍कर ऐसे में दोनों टीम जरा भी रिस्‍क नहीं ले सकती हैं। हालांकि निर्णायक मुकाबले से पहले भारतीय टीम के हाथ पांव फूले हुए हैं। हार्दिक पांड्या की इंजरी ने भारतीय टीम की टेंशन बढ़ रखी है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बड़े मैच के प्‍लेयर हैं। वह गेंदबाजी के साथ ही बल्‍लेबाजी में भी कमाल कर रहे हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 का फाइनल और उससे भी बढ़कर भारत-पाकिस्‍तान (ind vs pak asia cup final) के बीच खिताबी टक्‍कर, ऐसे में दोनों टीम जरा भी रिस्‍क नहीं ले सकती हैं। हालांकि, निर्णायक मुकाबले से पहले भारतीय टीम के हाथ पांव फूले हुए हैं।

हार्दिक पांड्या की इंजरी ने भारतीय टीम की टेंशन बढ़ रखी है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बड़े मैच के प्‍लेयर हैं। वह गेंदबाजी के साथ ही बल्‍लेबाजी में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे में अंतिम पड़ाव पर भारतीय टीम उनके बिना नहीं उतरना चाहेगी। प्रेशर मैच में हार्दिक काफी शांत नजर आते हैं। वह टीम के लिए किसी संकट मोचन से कम नहीं है।

हार्दिक की जगह भरना आसान नहीं हालांकि, अगर हार्दिक की इंजरी सीरियस होती है और वह फाइनल मैच नहीं खेलते हैं तो सवाल उठता है कि उनकी जगह कौन लेगा। हार्दिक एक ऑलराउंडर प्‍लेयर हैं, लेकिन उनका रिप्‍लेसमेंट या तो एक गेंदबाज या बल्‍लेबाज ही हो सकता है। अगर हार्दिक आज का मैच नहीं खेलते हैं तो ज्‍यादा संभावना है कि भारतीय टीम एक अतिरिक्‍त तेज गेंदबाज को मौका दे सकती है।