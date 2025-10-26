ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद अब कब मैदान पर नजर आएंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली? जानिए तारीखें

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के दो दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे खेलते हैं। ऐसे में फैंस को इन दोनों के खेलने का इंतजार रहता है। हाल ही में ये दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नजर आए थे। शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच में इन दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम को जीत दिलाई। अब फैंस को इन दोनों के अगली बार मैदान पर उतरने का इंतजार है।

ये इंतजार इसलिए भी है क्योंकि जब इसी साल मई में रोहित और कोहली ने टेस्ट को अलविदा कहा था तब कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज इन दोनों की आखिरी सीरीज होगी। हालांकि, अभी तक ऐसा कोई एलान नहीं है।

इस देश के खिलाफ खेलेंगे मैच कोहली और रोहित अब सिर्फ वनडे खेलते हैं और भारत को अपनी अगली वनडे सीरीज तकरीबन एक महीने बाद अपने घर में ही खेलनी है। साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आएगी और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में खेला जाएगा। वहीं दूसरा वनडे तीन दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। विशाखापट्टनम आखिरी वनडे की मेजबानी करेगा जो छह दिसंबर को खेला जाएगा।

इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत दौरे पर आएगी। ये दौरा अगले साल जनवरी में होगा। 11 यह भी पढ़ें- रोहित शर्मा का रिटायरमेंट प्लान तय, बचपन के कोच ने बताया हिटमैन कब कहेंगे क्रिकेट को अलविदा जनवरी को वडोदरा में पहला वनडे होगा तो वहीं राजकोट 14 जनवरी को दूसरे मैच की मेजबानी करेगा। तीसरे मैच की मेजबानी कि जिम्मेदारी इंदौर के हिस्से आई है। ये मैच 18 जनवरी को होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा। सिडनी में दिखाया दम पिछले साल इन दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। टेस्ट के संन्यास के बाद इन दोनों के वनडे से भी विदा लेने की खबरें हैं। टीम मैनेजमेंट ने इशारों में ये बता दिया है कि वह इन दोनों को साल 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए नहीं देख रहा है। हालांकि, सिडनी में जिस तरह से इन दोनों ने बल्लेबाजी की उसने कई संभावनाओं को जन्म दिया है।