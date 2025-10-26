Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इस सीरीज के बाद होगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य का फैसला, कप्तान शुभमन गिल ने कर दिया खुलासा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:15 AM (IST)

    रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार खेल दिखाया और टीम को जीत दिलाई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान शुभमन गिल ने इन दोनों के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    रोहित शर्मा और विराट कोहली ने खेली शानदार पारियां

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। तमाम आलोचनाओं और संभावनाओं को ठेंगा बताते हुए रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया। विराट कोहली ने शुरुआती दो वनडे में फेल होने के बाद तीसर वनडे में दमदार बल्लेबाजी की। इन दोनों ने अपनी आलोचनाओं का मुंह बंद किया और बल्ले से जवाब दिया। हालांकि, दोनों का भविष्य क्या है इस पर फैसला एक सीरीज के बाद होगा और ये बात कही है टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हरा दिया। इस मैच में रोहित शर्मा ने 121 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने नाबाद 74 रन बनाए और दोनों ने शतकीय साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई।

    गिल ने दिया बड़ा बयान

    इस सीरीज से पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रोहित और विराट दोनों की ये आखिरी सीरीज हो सकती है। इसके अलावा दोनों अब सिर्फ वनडे खेलते हैं ऐसे में दोनों के पास गेम टाइम ज्यादा नहीं रहता है। तीसरे मैच के बाद गिल से इस बारे में सवाल किए गए कि दोनों का टीम में भविष्य क्या है? और कैसे गेम टाइम को लेकर दोनों अपनी समस्या सुधार सकते हैं तो कप्तान ने बताया कि साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद दोनों के बारे में चर्चा की जाएगी।

    उन्होंने कहा, "अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। साउथ अफ्रीका सीरीज में ज्यादा गैप नहीं है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सीरीज के बीच में ज्यादा गैप है। साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।"

    विजय हजारे ट्रॉफी

    गिल ने साफ तो नहीं कहा है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों से विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को कहा जा सकता है। साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है और फाइनल 18 जनवरी को खेला जाएगा। इसी बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होगी। ऐसे में सीरीज के लिए तैयारी के लिए रोहित और कोहली से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को कहा जा सकता है।

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS: एक मैच और इतने रिकॉर्ड, रो-को ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर लगा दी कीर्तिमानों की झड़ी

    यह भी पढ़ें- IND vs AUS: 'हम भी आपका शुक्रिया अदा...', मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद विराट कोहली ने क्या कहा?