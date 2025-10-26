इस सीरीज के बाद होगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य का फैसला, कप्तान शुभमन गिल ने कर दिया खुलासा
रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आखिरी वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार खेल दिखाया और टीम को जीत दिलाई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान शुभमन गिल ने इन दोनों के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। तमाम आलोचनाओं और संभावनाओं को ठेंगा बताते हुए रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार बल्लेबाजी करते हुए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया। विराट कोहली ने शुरुआती दो वनडे में फेल होने के बाद तीसर वनडे में दमदार बल्लेबाजी की। इन दोनों ने अपनी आलोचनाओं का मुंह बंद किया और बल्ले से जवाब दिया। हालांकि, दोनों का भविष्य क्या है इस पर फैसला एक सीरीज के बाद होगा और ये बात कही है टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने।
भारत ने तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट से हरा दिया। इस मैच में रोहित शर्मा ने 121 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने नाबाद 74 रन बनाए और दोनों ने शतकीय साझेदारी कर टीम को जीत दिलाई।
गिल ने दिया बड़ा बयान
इस सीरीज से पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रोहित और विराट दोनों की ये आखिरी सीरीज हो सकती है। इसके अलावा दोनों अब सिर्फ वनडे खेलते हैं ऐसे में दोनों के पास गेम टाइम ज्यादा नहीं रहता है। तीसरे मैच के बाद गिल से इस बारे में सवाल किए गए कि दोनों का टीम में भविष्य क्या है? और कैसे गेम टाइम को लेकर दोनों अपनी समस्या सुधार सकते हैं तो कप्तान ने बताया कि साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद दोनों के बारे में चर्चा की जाएगी।
उन्होंने कहा, "अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। साउथ अफ्रीका सीरीज में ज्यादा गैप नहीं है। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सीरीज के बीच में ज्यादा गैप है। साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।"
विजय हजारे ट्रॉफी
गिल ने साफ तो नहीं कहा है, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों से विजय हजारे ट्रॉफी खेलने को कहा जा सकता है। साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 24 दिसंबर से हो रही है और फाइनल 18 जनवरी को खेला जाएगा। इसी बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी से होगी। ऐसे में सीरीज के लिए तैयारी के लिए रोहित और कोहली से विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने को कहा जा सकता है।
