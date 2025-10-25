IND vs AUS: 'हम भी आपका शुक्रिया अदा...', मैच जिताऊ पारी खेलने के बाद विराट कोहली ने क्या कहा?

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रो-को पर बहुत सवाल उठ रहे थे लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने बता दिया कि अब भी वह भारत को जीत के सफर पर लेकर जा सकते हैं। रोहित ने एक तरफ जहां अदुभत शतकीय पारी खेली। वहीं, कोहली ने काफी आराम से रोहित का साथ देते हुए अर्धशतकीय पारी खेली।

मैच के बाद रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली ने एडम गिलक्रिस्ट और रवि शास्त्री से बात की। इस दौरान विराट कोहली ने दिल खोलकर बात की, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त किया और देश में अपनी लंबी यात्रा पर बड़ा बयान दिया।

आपका शुक्रिया

कोहली ने कहा, हम भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें इस देश में आकर इतनी बड़ी भीड़ के सामने खेलना बहुत पसंद है। हमने यहाँ अपना कुछ बेहतरीन क्रिकेट भी खेला है। इसलिए, इतने गर्मजोशी से हमारा स्वागत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग शानदार हैं; हमें यहाँ कभी भी समर्थन की कमी महसूस नहीं हुई।

'मुझे खुशी है कि हमने'

विराट कोहली ने कहा, रन बना कर अच्छा लगा। यह खेल हर स्तर पर कुछ न कुछ सिखा देता है। जब हालात आपके मुताबिक नहीं चल रहे होते, तब यह और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बीच मैदान की परिस्थितियां ही मुझे मेरा सर्वश्रेष्ठ देने पर मजबूर करती हैं। रोहित के साथ बल्लेबाजी करना आसान होता है। मुझे खुशी है कि हमने मैच के अंत तक साझेदारी की।

'इस देश में हमें कभी'

कोहली ने आगे कहा, शुरुआत से ही हम खेल को अच्छी तरह समझ गए थे। इसी तरह सफलता मिलती है। पहले भी हमें भरोसा था कि हम विपक्षी टीम से मैच छीन सकते हैं। यह सब 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज से शुरू हुआ था। वे भी जानते हैं कि अगर हम 20 ओवर साथ खेल लें तो मैच लगभग तय हो जाता है। इस देश में आना हमेशा अच्छा लगता है, हमने यहां अपना बेहतरीन क्रिकेट खेला है।

भारत ने 9 विकेट से दर्ज की जीत

मैच की बात करें तो भारत ने सम्मान की लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रन की पारी खेली। वहीं, विराट कोहली ने नाबाद 74 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 236 रन बनाए थे। भारत 38.3 ओवर में मैच जीत लिया।

यह भी पढ़ें- IND vs AUS: 'पता नहीं हम वापस...', रोहित शर्मा ने दे दिए संन्यास के संकेत; कह दिया अलविदा ऑस्ट्रेलिया!