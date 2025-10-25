IND vs AUS: 'पता नहीं हम वापस...', रोहित शर्मा ने दे दिए संन्यास के संकेत; कह दिया अलविदा ऑस्ट्रेलिया!

Language
    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 04:13 PM (IST)

    रोहित शर्मा ने सिडनी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया है और टीम को जीत दिलाई है। इस जीत के बाद रोहित ने बड़ा बयान दिया है और अपने रिटायरमेंट को लेकर संकेत दिए हैं।  

    रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दिलाई भारत को जीत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने सिडनी में जीत हासिल की है और ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप करने से रोक दिया। इसमें रो-को का योगदान रहा। रोहित शर्मा ने नाबाद 121 और विराट कोहली ने नाबाद 74 रनों की पारियां खेल भारत को नौ विकेट से जीत दिलाई। इस पारी के बाद रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास को लेकर बहुत बड़े संकेत दे दिए हैं।

    भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 236 रनों पर ढेर कर दिया था। भारत ने 38.3 ओवरों में एक विकेट खोकर ये टारगेट हासिल कर लिया। रोहित ने अपनी नाबाद पारी में 125 गेंदों का सामना कर 13 चौकों के अलावा तीन छक्के मारे। कोहली ने 81 गेंदों का सामना किया और सात चौके मारे।

    'पता नहीं आएंगे या नहीं'

    रोहित ने मैच के बाद बात करते हुए संकेत दिए हैं कि उनके रिटायरमेंट के दिन करीब हैं। रोहित ने कहा, "मुझे ऑस्ट्रेलिया में आकर खेलना पसंद है। मेरे दिमाग में 2008 की यादें अभी तक ताजा है। नहीं पता कि हम दोनों अब ऑस्ट्रेलिया लौटकर आएंगे या नहीं। हमने अपनी क्रिकेट का लुत्फ उठाया है चाहे कोई भी सम्मान मिला हो या नहीं मिला हो। हमने पर्थ में नई शुरुआत की थी। मैं इसी तरह से चीजों को देखता हूं। शुक्रिया ऑस्ट्रेलिया।"

    50वां शतक

    रोहित को उनकी पारी के लिए प्लेयर ऑफ दे मैच चुना गया। रोहित का ये कुल 50वां इंटरनेशनल शतक था। वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका ये नौवां शतक था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में रोहित ने सचिन तेंदुलकर की बराबरी की है। इसके अलावा वह भारत के दूसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2500 रन बनाए हैं। उनसे पहले सचिन ने ये काम किया था।

