IND vs AUS: रोहित शर्मा ने सिडनी में ठोका 50वां शतक, सिडनी में गूंजा उठा हिटमैन का नाम, ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में शानदार शतक जमाया है। रोहित एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में शतक से चूक गए थे। हालांकि, उसकी कमी को हिटमैन ने सिडनी में पूरा कर दिया और शानदार पारी खेली।

ये रोहित का वनडे में कुल 33वां शतक है। वहीं ये उनकी कुल 50वीं इंटरनेशनल सेंचुरी है। वह टेस्ट मैचों में 12 और टी20 में पांच शतक जमा चुके हैं। इस पारी के साथ रोहित ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका बल्ला चलता है। रोहित का ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौवां शतक है। रोहित ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली। उन्होंने 125 गेंदों का सामना कर 13 चौके और दो छक्के मारे।

बना दिए रिकॉर्ड रोहित इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में पांच या उससे ज्यादा शतक जमाए हैं। वह ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले विरोधी बल्लेबाज हैं। रोहित ने इस देश में कुल छह इंटरनेशनल शतक जमाए हैं। उनके बाद कोहली हैं जिनके नाम 32 शतक हैं। रोहित ने इस शतक के साथ सचिन तेंदुलकर की भी बराबरी कर ली है। दोनों के नाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौ-नौ शतक हैं। इस पारी के दौरान रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने 2500 रन पूरे किए। वह ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले सचिन ने ये काम किया था।