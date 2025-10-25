IND vs AUS: रोहित का ऐतिहासिक शतक, विराट कोहली का भी चला बल्ला; भारत ने जीती सम्मान की लड़ाई

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने आखिरी वनडे मैच में जीत दर्जकर सम्मान के साथ विदाई ली। सिडनी में खेले गए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। भारत की इस जीत में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई। दोनों के बीच दूसरे विकेट लिए 169 गेंद पर 168 रन की साझेदारी हुई।

रो-को पर बहुत सवाल उठ रहे थे लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने बता दिया कि अब भी वह भारत को जीत के सफर पर लेकर जा सकते हैं। रोहित ने एक तरफ जहां अदुभत शतकीय पारी खेली। वहीं कोहली ने काफी आराम से रोहित का साथ देते हुए अर्धशतकीय पारी खेली।

रोहित का ऐतिहासिक शतक भारत ने 236 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 38.3 ओवर में हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रन की पारी खेली। वहीं, विराट कोहली ने नाबाद 74 रन बनाए। कप्तान गिल ने 24 रन का योगदान दिया। रोहित शर्मा ने शतक के साथ ही रिकॉर्ड बनाया। रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 50वां शतक जड़ा। यह उनके वनडे करियर का 33वां शतक रहा।