IND vs AUS: रोहित का ऐतिहासिक शतक, विराट कोहली का भी चला बल्ला; भारत ने जीती सम्मान की लड़ाई
IND vs AUS 3rd ODI: भारत ने आखिरी वनडे में जीत दर्जकर अपनी लाज बचा ली। भारत ने सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। रोहित ने नाबाद शतकीय पारी खेली।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने आखिरी वनडे मैच में जीत दर्जकर सम्मान के साथ विदाई ली। सिडनी में खेले गए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। भारत की इस जीत में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अहम भूमिका निभाई। दोनों के बीच दूसरे विकेट लिए 169 गेंद पर 168 रन की साझेदारी हुई।
रो-को पर बहुत सवाल उठ रहे थे लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने बता दिया कि अब भी वह भारत को जीत के सफर पर लेकर जा सकते हैं। रोहित ने एक तरफ जहां अदुभत शतकीय पारी खेली। वहीं कोहली ने काफी आराम से रोहित का साथ देते हुए अर्धशतकीय पारी खेली।
रोहित का ऐतिहासिक शतक
भारत ने 236 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 38.3 ओवर में हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने नाबाद 121 रन की पारी खेली। वहीं, विराट कोहली ने नाबाद 74 रन बनाए। कप्तान गिल ने 24 रन का योगदान दिया। रोहित शर्मा ने शतक के साथ ही रिकॉर्ड बनाया। रोहित ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 50वां शतक जड़ा। यह उनके वनडे करियर का 33वां शतक रहा।
रोहित शर्मा का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50वां शतक
- टेस्ट में 12
- वनडे में 33
- टी20I में 5
रोहित बने इकलौते खिलाड़ी
वह तीनों प्रारूपों में पांच या उससे अधिक शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया में किसी मेहमान बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक वनडे शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
ऑस्ट्रेलिया में मेहमान बल्लेबाज द्वारा बनाए गए शतक
6 रोहित शर्मा (33 पारी)
5 विराट कोहली (32)
5 कुमार संगकारा (49)
हर्षित राणा ने चटकाए चार विकेट
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवर में 236 रन बनाए। रेनशॉ ने सर्वाधिक 56 रन की पारी खेली। कप्तान मिचेल मार्श ने 41 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से हर्षित राणा ने 8.4 ओवर में 39 रन देकर चार विकेट चटकाए। वॉशिंगटन सुंदर को 2 विकेट मिला।
