    रोहित शर्मा का रिटायरमेंट प्लान तय, बचपन के कोच ने बताया हिटमैन कब कहेंगे क्रिकेट को अलविदा

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:50 AM (IST)

    रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड सिडनी में हिटमैन की पारी देख काफी खुश हैं। उन्होंने रोहित के रिटायरमेंट को लेकर भी अपनी बात रखी है और बताया है कि वह कब क्रिकेट को अलविदा कहेंगे। 

    रोहित शर्मा ने सिडनी में जमाया शानदार शतक

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। रोहित शर्मा ने सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में शानदार पारी खेलते हुए शतक जमाया और टीम इंडिया को जीत दिलाई। इस मैच के बाद रोहित शर्मा ने अपने सभी आलोचकों को करारा जवाब दिया। अब उनके बचपन के कोच ने उनके रिटायरमेंट प्लान का खुलासा कर दिया है।

    रोहित ने सिडनी में शानदार 121 रनों की नाबाद पारी खेली जो उनका वनडे में 33वां और कुल 50वां शतक है। रोहित इस सीरीज से पहले तक भारत की वनडे टीम के कप्तान थे। उनकी कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी-2025 का खिताब अपने नाम किया था।

    रोहित खेलेंगे वर्ल्ड कप?

    सभी का ध्यान इस बात पर है कि क्या रोहित वनडे वर्ल्ड कप-2027 में खेलेंगे या नहीं। इसे लेकर रोहित के बचपन के कोच दिनेश लाड ने कहा है कि रोहित ये वर्ल्ड कप खेलकर रिटायरमेंट लेंगे। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, "रोहित ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की और जिस तरह से उन्होंने टीम इंडिया की जीत में योगदान दिया। ये देखकर मैच में मजा आ गया। वह 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे और इसके बाद रिटायर होंगे।"

    विराट कोहली को सराहा

    दिनेश ने 74 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले और रोहित के साथ शनदार साझेदारी करने वाले विराट कोहली की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कोहली को लेकर कहा, "वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो कहीं भी कभी भी रन बना सकते हैं। आज उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो देखकर अच्छा लगा। सचिन तेंदुलकर ने एक फंक्शन में कहा था कि रोहित और विराट उनके रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं। दोनों ही इसके करीब जाते दिख रहे हैं।"

