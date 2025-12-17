धुंध से लेकर तेज धूप, कभी मधुमक्खियों हमला तो कभी सांप; जब अजीबोगरीब वजहों से रोकना पड़ा मैच
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की सीरीज के चौथे टी20 मुकाबले को कोहरे के चलते रद करना पड़ा। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबाल होना था। हालांकि, इस मैच में टॉस तक नहीं हो सका। अंपायर्स ने कई बार निरीक्षण किया और अंत में मैच रद करने का निर्णय लिया।
अक्सर धने कोहरे के कारण अल सुबह के मुकाबले में देरी हुई। शाम को होने वाले मैच में कोहरे का ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिला है। कम ही बार ऐसा देखने को मिला है जब कोहरे के चलते किसी मैच को रद करना पड़ा हो। आइए जानते हैं कि अजीबोगरीब वजहों से कब-कब मैच को रोकना पड़ा है।
तेज धूप के कारण रुका मुकाबला
जनवरी 2019 में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था। सीरीज का पहला वनडे नेपियर में खेला गया था। मुकाबले के दौरान जब भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन बैटिंग कर रहे थे तो सूरज की रोशनी से उनकी आंखों में समस्या हो रही थी। धवन ने अपनी परेशानी अंपार को बताई। ऐसे में अंपायर ने आधे घंटे के लिए मुकाबले को रोक दिया था।
मधुमक्खियों का हमला
साल 2017 की बात है। जोहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच सीरीज का तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा था। इस मैच के दौरान मधुमक्खियों का झुंड मैदान में घुस आया था। ऐसे में सभी प्लेयर और अंपायर्स जमीन पर लेट गए थे। अग्निशमन यंत्र के जरिए मधुमक्खियों को हटाने का प्रयास किया गया था। ऐसे में करीब 65 मिनट तक मैच को रोकना पड़ा था।
फायर अलार्म बजा
2017-18 शेफील्ड शील्ड में न्यूसाउथवेल्स और क्वींसलैंड की टक्कर हो रही थी। इस मैच को बस इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि, मुकाबले के दौरान फायर अलार्म बज गया था। इसके बाद करीब आधे घंटे मैच को रोका गया। हुआ यूं कि नाथन लियोन ने टोस्ट जला दिए थे। इसके बाद फायरकर्मी मैदान में पहुंच गए थे।
बीच मैच में घुसी कार
बात है रणजी ट्रॉफी मैच की, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच एयरफोर्स के पालम मैदान पर मुकाबला खेला जा रहा था। इसी बीच एक कार मैदान में घुस आई। ऐसे में मुकाबले को रोकना पड़ा था। इस मैच में ईशांत शर्मा, गौतम गंभीर और ऋषभ पंत मौजूद थे। कार लेकर आने वाले शख्स की पहचान गिरीश शर्मा के रूप में हुई थी।
मैदान में आ गया सांप
बात है साल 2022 की, टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच के दौरान बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में अचानक पिच पर एक सांप रेंगता देखा गया। इसके बाद मैच रोक दिया गया। सांप को हटाने के बाद मैच फिर से शुरू किया गया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। जब सांप मैदान में आया तब रोहित शर्मा और केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे।
