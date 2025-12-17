Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA 4th T20I: चौथे मुकाबले से बाहर हुए शुभमन गिल, संजू सैमसन कर सकते ओपनिंग

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:26 PM (IST)

    भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। लखनऊ में कोहरे ...और पढ़ें

    Hero Image

    चौथा टी20 नहीं खेल रहे गिल।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे और टॉस 6:30 बजे होना था। हालांकि, लखनऊ में कोहरे के कारण टॉस में देरी हो रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच टीम इंडिया के लिए बुरी खबर सामने आई। भारतीय उपकप्‍तान शुभमन गिल पैर में चोट लगने के कारण चौथे टी20 से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। संजू पिछले 3 मैच से बेंच पर बैठे हैं।

    सीरीज जीतने पर भारत की नजर

    भारतीय टीम 5 मैचों की टी20 सीरीज में अभी 2-1 से आगे चल रही है। ऐसे में आज का मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है। भारतीय टीम की नजर सीरीज जीतने पर है तो वहीं मेहमान टीम वापसी करना चाहती है। सीरीज में गिल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। वह पहले 3 मुकाबलों में सिर्फ 32 रन ही बना सके थे।

    गिल का बल्‍ला खामोश रहा

    टी20 सीरीज में शुभमन गिल अब तक फीके ही रहे हैं। उन्‍होंने पहले 3 मुकाबलों में 10.67 की औसत और 103.23 की स्‍ट्राइक रेट से 32 रन बनाए थे। इस दौरान उन्‍होंने 6 चौके लगाए थे। बाराबती स्टेडियम में खेले गए टी20 में भारतीय उपकप्‍तान ने 2 गेंदों 4 रन बनाए थे। इसके बाद मुल्‍लांपुर में वह गोल्‍डन डक का शिकार हुए थे। धर्मशाला में गिल ने 28 गेंदों पर 28 रन की धीमी पारी खेली थी। 

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 4th T20I: लखनऊ में बारिश नहीं, फिर भी टॉस में हो रही देरी; इतने बजे शुरू होगा मुकाबला

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 4th T20I Live Streaming: टी20 सीरीज जीतने पर भारत की नजर, टीवी-मोबाइल पर ऐसे देखें अहम मुकाबला