    IND vs SA 4th T20I: लखनऊ में बारिश नहीं, फिर भी टॉस में हो रही देरी; इतने बजे शुरू होगा मुकाबला

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 06:38 PM (IST)

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाना है। भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में अभी 2-1 से आगे है। ऐसे में यह मैच दोनों टीमों ...और पढ़ें

    लखनऊ में खेला जाना है मैच।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में अभी 2-1 से आगे है। ऐसे में यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम है। भारतीय टीम की नजर सीरीज जीतने पर है तो वहीं मेहमान टीम वापसी करना चाहती है।

    कोहरे के कारण हो रही देरी

    मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे और टॉस 6:30 बजे होना था। हालांकि, लखनऊ में कोहरे के कारण टॉस में देरी हो रही है। 6:50 बजे निरीक्षण हुआ। इसके बाद अंपायर 7:30 बजे निरीक्षण के लिए आए। उन्‍होंने फैसला लिया कि अगला निरीक्षण रात 8 बजे होगा। 

     

     

     

    इस मैच से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर सामने आई है। उपकप्‍तान शुभमन गिल पैर में चोट लगने के कारण आज के मैच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी की शुरुआत कर सकते हैं। 

    फेल रहे शुभमन गिल

    सीरीज में शुभमन गिल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। उन्‍होंने पहले 3 मुकाबलों में सिर्फ 32 रन बनाए थे। कटक में खेले गए टी20 में भारतीय उपकप्‍तान ने 4 रन बनाए थे। मुल्‍लांपुर में गिल का खाता तक नहीं खुला था। इसके बाद धर्मशाला में उन्‍होंने 28 गेंदों पर 28 रन की धीमी पारी खेली थी। 

    मौसम का हाल

    आज लखनऊ के मौसम की बात करें तो शाम के समय तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। विजिबिलिटी 6 किमी रहेगी। हालांकि, बारिश की कोई संभावना नहीं है। मैच के दौरान बादल छाए रहेंगे। 52 प्रतिशत तक नमी रहेगी। इसके अलावा हवाएं 11 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। 

    दक्षिण अफ्रीका टीम

    रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन, डेविड मिलर, केशव महाराज, जॉर्ज लिंडे, टोनी डी जोरजी, लूथो सिपामला, क्वेना मफाका।

    भारत टीम

    अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, शाहबाज अहमद, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह।

