IND vs SA 4th T20I: लखनऊ में बारिश नहीं, फिर भी टॉस में हो रही देरी; इतने बजे शुरू होगा मुकाबला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में अभी 2-1 से आगे है। ऐसे में यह मैच दोनों टीमों के लिए अहम है। भारतीय टीम की नजर सीरीज जीतने पर है तो वहीं मेहमान टीम वापसी करना चाहती है।

कोहरे के कारण हो रही देरी मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे और टॉस 6:30 बजे होना था। हालांकि, लखनऊ में कोहरे के कारण टॉस में देरी हो रही है। 6:50 बजे निरीक्षण हुआ। इसके बाद अंपायर 7:30 बजे निरीक्षण के लिए आए। उन्‍होंने फैसला लिया कि अगला निरीक्षण रात 8 बजे होगा।

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲: Toss has been further delayed.



The next inspection will be at 7:30 PM IST.



Updates ▶️ https://t.co/4k14nZK04L#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank https://t.co/MtsMt78ZJf — BCCI (@BCCI) December 17, 2025 इस मैच से पहले भारतीय टीम के लिए बुरी खबर सामने आई है। उपकप्‍तान शुभमन गिल पैर में चोट लगने के कारण आज के मैच से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी की शुरुआत कर सकते हैं।

फेल रहे शुभमन गिल सीरीज में शुभमन गिल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। उन्‍होंने पहले 3 मुकाबलों में सिर्फ 32 रन बनाए थे। कटक में खेले गए टी20 में भारतीय उपकप्‍तान ने 4 रन बनाए थे। मुल्‍लांपुर में गिल का खाता तक नहीं खुला था। इसके बाद धर्मशाला में उन्‍होंने 28 गेंदों पर 28 रन की धीमी पारी खेली थी।

मौसम का हाल आज लखनऊ के मौसम की बात करें तो शाम के समय तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। विजिबिलिटी 6 किमी रहेगी। हालांकि, बारिश की कोई संभावना नहीं है। मैच के दौरान बादल छाए रहेंगे। 52 प्रतिशत तक नमी रहेगी। इसके अलावा हवाएं 11 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी।