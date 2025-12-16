Language
    IND vs SA 4th T20I Live Streaming: टी20 सीरीज जीतने पर भारत की नजर, टीवी-मोबाइल पर ऐसे देखें अहम मुकाबला

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इन दिनों 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 से आगे है। टीम इंडिया ने कटक में जीत के साथ सीर ...और पढ़ें

    सीरीज जीतने पर भारत की नजर।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच इन दिनों 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। मेजबान भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 से आगे है। टीम इंडिया ने कटक में जीत के साथ सीरीज का आगाज किया था।

    इसके बाद मुल्‍लांपुर में सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी वाली टीम को हार का सामना करना पड़ा। धर्मशाला में मेजबान भारत ने जीत दर्ज कर बढ़त हासिल कर ली है। ऐसे में चौथा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम हो गया है।

    मैन इन ब्‍ल्‍यू इस मैच को जीतकर जहां सीरीज पर कब्‍जा जमाना चाहेगी तो वहीं साउथ अफ्रीका की नजर वापसी पर होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? फैंस इस मुकाबले को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?

    IND vs SA 4th T20I Live Streaming डिटेल्स

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा?

    भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa Live Streaming) के बीच चौथा टी20 मैच 17 दिसंबर, बुधवार को खेला जाएगा।

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला कहां खेला जाएगा?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, वहीं टॉस आधा घंटे पहले 6:30 बजे होगा।

    किस टीवी चैनल पर भारत बनाम साउथ अफ्रीका के चौथे टी20 मैच का प्रसारण देख सकते हैं?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथे टी20 मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा।

    कहां देख सकते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका के चौथे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

    भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैंस जियो हॉटस्टार ऐप (Where to watch ind vs sa 4th T20I match online) पर देख सकते हैं।

    भारतीय टीम

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर।

    दक्षिण अफ्रीका टीम

    एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, रीजा हेंड्रिक्स, डेविड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को जानसन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा (विकेटकीपर), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे।

