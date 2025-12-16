IND vs SA 4th T20I Live Streaming: टी20 सीरीज जीतने पर भारत की नजर, टीवी-मोबाइल पर ऐसे देखें अहम मुकाबला

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच इन दिनों 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। मेजबान भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 से आगे है। टीम इंडिया ने कटक में जीत के साथ सीरीज का आगाज किया था।

इसके बाद मुल्‍लांपुर में सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी वाली टीम को हार का सामना करना पड़ा। धर्मशाला में मेजबान भारत ने जीत दर्ज कर बढ़त हासिल कर ली है। ऐसे में चौथा मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम हो गया है।

मैन इन ब्‍ल्‍यू इस मैच को जीतकर जहां सीरीज पर कब्‍जा जमाना चाहेगी तो वहीं साउथ अफ्रीका की नजर वापसी पर होगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? फैंस इस मुकाबले को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?

IND vs SA 4th T20I Live Streaming डिटेल्स भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा? भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa Live Streaming) के बीच चौथा टी20 मैच 17 दिसंबर, बुधवार को खेला जाएगा।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला कहां खेला जाएगा? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा, वहीं टॉस आधा घंटे पहले 6:30 बजे होगा। किस टीवी चैनल पर भारत बनाम साउथ अफ्रीका के चौथे टी20 मैच का प्रसारण देख सकते हैं? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथे टी20 मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। कहां देख सकते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका के चौथे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग? भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथे टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैंस जियो हॉटस्टार ऐप (Where to watch ind vs sa 4th T20I match online) पर देख सकते हैं।