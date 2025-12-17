Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs SA 4th T20I: लखनऊ में 'कुदरत का कहर', रद करना पड़ा चौथा टी20 मुकाबला

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:33 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला रद हो गया है। आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में य ...और पढ़ें

    Hero Image

    रद हुआ चौथा मैच।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच चौथा टी20 मुकाबला रद हो गया है। आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में यह मैच खेला जाना था। हालांकि, 'कुदरत के कहर' के चलते मैच शुरू ही नहीं हो सका। इतना ही नहीं इकाना स्‍ट‍ेडियम में टॉस तक नहीं हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों टीमों के लिए अहम था मैच

    भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में अभी 2-1 से आगे है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए चौथा टी20 अहम था। भारतीय टीम की नजर सीरीज जीतने पर थी तो वहीं मेहमान टीम वापसी करना चाहती थी। अब आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा।

    कोहरे के कारण हुआ रद

    दरअसल, लखनऊ में धुंध के कारण चौथे टी20 को रद करने का फैसला लिया गया। मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होना था, वहीं टॉस 6:30 बजे होना था। हालांकि, कोहरे के कारण टॉस में देरी हुई। अंपायर्स ने 6:50 बजे निरीक्षण किया। इसके बाद उन्‍होंने 7:30 बजे अगला निरीक्षण हुआ। तीसरा निरीक्षण रात 8 बजे किया गया। अंपायर्स ने मैदान के चक्‍कर लगाए, विजिबिलिटी चेक की और फैसला लिया कि अगला निरीक्षण 8:30 बजे होगा।

    8:30 बजे अंपायर मैदान पर आए और उन्‍होंने फिर से निरीक्षण किया। इतना ही नहीं बीसीसीआई उपाध्‍यक्ष राजीव शुक्‍ला से अंपायर्स ने बात की। अगला इंस्पेक्शन रात 9 बजे करने का निर्णय लिया। 9 बजे जब अंपायर्स आए तो उन्‍होंने इसे 9:25 तक बढ़ा दिया। 9:25 पर अंपायर्स ने मैच रद करने का फैसला लिया। ऐसे में दर्शकों को निराश होकर वापस जाना पड़ा।

     

     

     

    सीरीज का हाल

    • भारतीय टीम ने जीत के साथ सीरीज का आगाज किया था।
    • कटक में खेले गए पहले टी20 में भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 रन से शिकस्‍त दी थी।
    • मुल्‍लांपुर में साउथ अफ्रीका की वापसी हुई। मेहमान टीम ने भारत को 51 रन से मात दी।
    • धर्मशाला में सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी वापसी करते हुए 7 विकेट से मुकाबले पर कब्‍जा जमाया।
    • इसके बाद चौथा मैच रद हो गया।

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 4th T20I Live Streaming: टी20 सीरीज जीतने पर भारत की नजर, टीवी-मोबाइल पर ऐसे देखें अहम मुकाबला

    यह भी पढ़ें- IND vs SA 4th T20I: सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, संजू सैमसन की चमक सकती किस्‍मत