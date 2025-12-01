Language
    Power Coach का मतलब क्‍या है? रिटायर्ड स्टार आंद्रे रसेल KKR में निभाएंगे यह नई भूमिका

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 02:09 PM (IST)

    आंद्रे रसेल ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास की घोषणा की। इसके बाद भी वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ बने रहेंगे। KKR के लिए 12 साल और 14 साल तक आईपीएल खेलने वाले रसेल अब कोलकाता के लिए IPL 2026 में पावर कोच की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसे में 3 बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी खिताब का चौका लगाना चाहेगी।

    Hero Image

    केकेआर के साथ ही रहेंगे रसेल।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आंद्रे रसेल ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास की घोषणा की। इसके बाद भी वह कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के साथ बने रहेंगे। KKR के लिए 12 साल और 14 साल तक आईपीएल खेलने वाले रसेल अब कोलकाता के लिए IPL 2026 में पावर कोच की भूमिका में नजर आएंगे। ऐसे में 3 बार की चैंपियन फ्रेंचाइजी खिताब का चौका लगाना चाहेगी। आइए जानते हैं कि आखिरकार पावर कोच का क्‍या मतलब होता है।

    रसेल ने लिया संन्‍यास

    2026 की नीलामी से पहले केकेआर ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया और रसेल को रिलीज कर दिया। ऐसे में उम्‍मीद की जा रही थी कि 16 दिसंबर को होने वाले मिली ऑक्‍शन में रसेल पर बड़ी बोली लग सकती है। हालांकि, रसेल के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्‍होंने कहा, "मैंने आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। मैं अभी भी दुनिया भर की विभिन्न लीगों और केकेआर की सभी अन्य फ्रेंचाइजी में सक्रिय रूप से खेलता रहूंगा। मैंने कुछ बेहतरीन समय और बेहतरीन यादें बिताईं। छक्के लगाना, मैच जीतना और ऐसी ही कई चीजें हैं। लेकिन कभी-कभी आपको यह जानना जरूरी होता है कि कब संन्यास लेना है।"

    इंस्‍टाग्राम पर शेयर किया वीडियो

    रसेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो में कहा, "मेरे आईपीएल सफर के एक और अध्याय के बारे में मेरे और वेंकी मैसूर और शाहरुख खान के बीच काफी बातचीत हुई है। उन्होंने मुझे प्यार और सम्मान दिया है और मैदान पर मेरे काम की सराहना की है। एक परिचित सेटअप में होना मेरे लिए बहुत मायने रखता है।"

    रसेल रहे हैं पावर हिटर

    रसेल ने आगे कहा, "जब मैंने 'पावर कोच' नाम सुना तो मुझे लगा कि यह आंद्रे रसेल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जब मैं बल्लेबाजी करता हूं तो मेरे पास जो शक्ति होती है, गेंद हाथ में लेकर मैदान में जो ऊर्जा मैं दिखाता हूं, मैं किसी भी विभाग में मदद कर सकता हूं।" बता दें कि रसेल अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। लीग क्रिकेट हो या इंटरनेशनल वह अपने ही तूफानी अंदाज में खेलते नजर आए हैं। इतना ही नहीं इस ऑलराउंडर ने गेंदबाजी से भी कई मैच का रुख पलटा है।

    पावर कोच क्या है

    पावर कोच शब्‍द क्रिकेट में नया है। आमतौर पर गेंदबाजी कोच, बल्‍लेबाजी कोच और फील्डिंग कोच हर टीम या फ्रेंचाइजी में होते हैं। हालांकि, पावर कोच की भूमिका क्रिकेट इतिहास में अपनी तरह की पहली है। फ्रेंचाइजी की ओर से और जानकारी का इंतज़ार है। हालांकि, जैसा कि नाम से पता चलता है यह बल्लेबाजों को उनके पावर-हिटिंग स्किल और स्लॉग ओवरों में बल्लेबाजी में मदद करेगा। असल में वह खिलाड़ियों को छक्के मारने की ट्रेनिंग देंगे।

