Andre Russell Retirement: आंद्रे रसेल ने IPL से किया संन्यास का एलान, 'पावर कोच' के तौर पर KKR के साथ जुड़े

रसेल ने आगे कहा, जब मैंने यह फैसला लिया, तो मुझे लगा कि 'हां, यह सबसे अच्छा फैसला है'। मैं मिटना नहीं चाहता। मैं एक विरासत छोड़ना चाहता हूं और जब प्रशंसक पूछें कि 'क्यों, तुममें अभी भी कुछ और है, तुम अभी भी थोड़ा और खेल सकते हो', तब संन्यास लेना बेहतर है, बजाय इसके कि 'हाँ, तुम्हें सालों पहले ही यह कर लेना चाहिए था' कहें।

केकेआर में रसेल नए कोच अभिषेक नायर के नेतृत्व में नए रूप केकेआर के साथ नजर आएंगे। वह 'पावर कोच' के रूप में टीम से जुड़ेंगे। टिम साउथी को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। शेन वॉटसन सहायक कोच के रूप में शामिल हुए हैं और ड्वेन ब्रावो टीम मेंटर के रूप में अपनी भूमिका में बने रहेंगे।