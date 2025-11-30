Andre Russell Retirement: आंद्रे रसेल ने IPL से किया संन्यास का एलान, 'पावर कोच' के तौर पर KKR के साथ जुड़े
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के दिग्गज आंद्रे रसेल ने आईपीएल 2026 से पहले रिटायरमेंट का एलान कर दिया है। रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर इसकी घोषण की। उन्होंने बताया कि वह टीम के सहयोगी स्टाफ में "पावर कोच" के रूप में शामिल होंगे। फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन नहीं किया था।
गौरतलब हो कि 2014 और 2024 में केकेआर की खिताब जीतने वाली टीमों का हिस्सा रहे रसेल 2019 में आईपीएल के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी भी रहे। रसेल ने केकेआर के लिए खेलते हुए 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है, जो केवल सुनील नरेन से पीछे हैं।
'मैंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है'
रसेल ने एक वीडियो संदेश में कहा, मैंने आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। मैं अभी भी दुनिया भर की विभिन्न लीगों और केकेआर की सभी अन्य फ्रेंचाइजियों में सक्रिय रूप से खेलता रहूंगा। मैंने कुछ बेहतरीन समय और बेहतरीन यादें बिताईं। छक्के लगाना, मैच जीतना, एमवीपी बनना और ऐसी ही कई चीजें। लेकिन, आप जानते हैं, कभी-कभी आपको यह पता होना चाहिए कि कब संन्यास लेना है।
'यह सबसे अच्छा...'
रसेल ने आगे कहा, जब मैंने यह फैसला लिया, तो मुझे लगा कि 'हां, यह सबसे अच्छा फैसला है'। मैं मिटना नहीं चाहता। मैं एक विरासत छोड़ना चाहता हूं और जब प्रशंसक पूछें कि 'क्यों, तुममें अभी भी कुछ और है, तुम अभी भी थोड़ा और खेल सकते हो', तब संन्यास लेना बेहतर है, बजाय इसके कि 'हाँ, तुम्हें सालों पहले ही यह कर लेना चाहिए था' कहें।
केकेआर में रसेल नए कोच अभिषेक नायर के नेतृत्व में नए रूप केकेआर के साथ नजर आएंगे। वह 'पावर कोच' के रूप में टीम से जुड़ेंगे। टिम साउथी को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। शेन वॉटसन सहायक कोच के रूप में शामिल हुए हैं और ड्वेन ब्रावो टीम मेंटर के रूप में अपनी भूमिका में बने रहेंगे।
2012 में किया था डेब्यू
बता दें कि 37 वर्षीय रसेल ने 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) के साथ आईपीएल की शुरुआत की थी। इसके बाद आईपीएल 2014 में वह केकेआर चले गए और 2025 तक टीम के साथ बने रहे। रसेल ने 2000 से ज्यादा रन बनाने और 100 विकेट लेने वाले केवल दो खिलाड़ियों में से एक हैं। दूसरे नंबर पर रवींद्र जडेजा हैं।
