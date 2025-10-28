अगर बारिश से धुला ICC Women's World Cup Semi Final मैच तो क्या होगा? कैसे ICC का रिजर्व डे रूल करेगा काम

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली।ICC Women's World Cup Semi Final: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को नवी मुंबई के डीवाई स्पोर्ट्स अकादमी में गुरुवार यानी 30 अक्टूबर को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस मुकाबले की विजेता टीम रविवार को इंग्लैंड या दक्षिण अफ्रीका में से किसी एक के खिलाफ फाइनल खेलेगी। आईसीसी महिला विश्व कप का पहला सेमीफाइनल मैच साउथ अफ्रीका महिला बनाम इंग्लैंड की टीम के बीच 29 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसमें से एक फाइनलिस्ट टीम मिलेगी।

ICC Women's World Cup Semi Final: बारिश से धुला सेमीफाइनल मैच तो क्या होगा? वहीं देखा जाए तो मौसम इस टूर्नामेंट (ICC Women's World Cup Semi Final) में अब तक सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अब तक कुल 6 मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका का मैच भी शामिल है।

वहीं, भारत को सेमीफाइनल (India's Women World Cup Cricket Team) में झटका लगा है क्योंकि स्टार ओपनर प्रतिका रावल टखने की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उनकी जगह शफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है। वह टूर्नामेंट की एकमात्र अजेय टीम है और लीग चरण के अंत में अंक तालिका में शीर्ष पर रही। भारत के खिलाफ लीग मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड स्कोर का पीछा करते हुए टीम इंडिया को हराया था।

मौसम इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। अब तक कुल छह मुकाबले बारिश की वजह से रद्द हो चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका का मैच भी शामिल है। ऐसे में आईसीसी महिला विश्व कप के सेमीफाइनल मैच से पहले आइए जानते हैं कि अगर बारिश की वजह से मैच धुलता है तो आईसीसी का रिजर्व डे रूल कैसे काम करेगा?

ICC Women's WC 2025 Semi Final का शेड्यूल 29 अक्टूबर 2025- इंग्लैंड महिला बनाम साउथ अफ्रीका महिला टीम

30 अक्टूबर 2025- भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ICC Women's WC 2025 Semi Final के लिए रखा गया रिजर्व डे आईसीसी महिला विश्व कप 2025 (ICC Women's World Cup Semi Final Rules) के दोनों सेमीफाइनल मैच के लिए एक रिजर्व डे (Reserve Day) रखा गया है। आईसीसी के नियमों के मुताबिक, खेल को निर्धारित दिन पर ही खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी, भले ही इसके लिए ओवरों की कटौती करनी पड़ेगी। बारिश की रुकावट के मामले में, अंपायर दोनों टीमों के लिए हर ओवरों (रिवाइसड) के साथ खेल को फिर से शुरू करने का प्रयास करेंगे।

मैच को हर हाल में उसी दिन पूरा कराने की कोशिश की जाएगी, भले ही ओवर घटाने पड़े (जैसे 50 की जगह 30 ओवर का मैच कर दिया जाए)। अगर मैच शुरू ही नहीं हो पाता या बीच में रुक जाता है और खत्म नहीं हो पाता, तो अगला दिन रिजर्व डे (Reserve Day) रखा गया है। रिजर्व डे पर मैच वहीं से शुरू होगा जहा रुका था, दोबारा नए सिरे से नहीं। उदाहरण के तौर पर समझिए अगर पहले दिन 46 ओवर का मैच (ओवर्स की कटौती के बाद) चल रहा था और 30 ओवर तक खेला गया, तो अगले दिन 30वें ओवर से खेल फिर शुरू होगा।