WBBL में हो गया विवाद, अंपायरों पर लगे बेईमानी के आरोप, फैंस से लेकर कमेंटेटरों ने सुनाई खरी खोटी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला बिग बैश लीग में एडिलेट स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के बीच खेला गया मैच विवादों का कारण चर्चा में बना है। इस मैच को अंपायरों ने बारिश के कारण रद्द कर दिया, लेकिन ये एलान तब हुआ जब थंडर की टीम जीत से महज तीन रन दूर थी और उसके पास पूरे 10 विकेट बचे थे।

अंपायरों ने बारिश के कारण ये मैच रद्द करने का फैसला किया और यही विवाद का असली कारण बना है। बारिश के कारण पहले ही मैच को काफी छोटा कर दिया गया था। ये मैच पांच ओवर प्रति पारी का हो गया था। थंडर को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी और वह जीत के करीब भी थी तभी अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया।

इस कारण किया रद्द अंपायरों ने ये मैच बारिश के कारण रद्द किया, लेकिन कमेंटटरों का कहना है कि आखिरी पलों में जो हल्की बारिश हो गई थी उससे ज्यादा बारिश में तो पूरा मैच खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर कॉलम फर्ग्यूसन ने इसे लाइव टीवी पर शर्मनाक बताया है। फैंस भी अंपायरों के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें बेइमान तक करार दे रहे हैं। फैंस अंपायरों को टूर्नामेंट में से हटा देने तक की बात कह रहे हैं।