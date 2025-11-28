WBBL में हो गया विवाद, अंपायरों पर लगे बेईमानी के आरोप, फैंस से लेकर कमेंटेटरों ने सुनाई खरी खोटी
महिला बिग बैश लीग में शुक्रवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एडिलेड स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के बीच मैच में जब थंडर की टीम जीत से महज तीन रन दूर थी तब अंपायरों ने मैच रद्द कर दिया और इसका कारण हल्की बारिश बताया गया। इस बात को लेकर थंडर की टीम से लेकर कमेंटेटर और फैंस सभी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महिला बिग बैश लीग में एडिलेट स्ट्राइकर्स और सिडनी थंडर के बीच खेला गया मैच विवादों का कारण चर्चा में बना है। इस मैच को अंपायरों ने बारिश के कारण रद्द कर दिया, लेकिन ये एलान तब हुआ जब थंडर की टीम जीत से महज तीन रन दूर थी और उसके पास पूरे 10 विकेट बचे थे।
अंपायरों ने बारिश के कारण ये मैच रद्द करने का फैसला किया और यही विवाद का असली कारण बना है। बारिश के कारण पहले ही मैच को काफी छोटा कर दिया गया था। ये मैच पांच ओवर प्रति पारी का हो गया था। थंडर को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी और वह जीत के करीब भी थी तभी अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया।
इस कारण किया रद्द
अंपायरों ने ये मैच बारिश के कारण रद्द किया, लेकिन कमेंटटरों का कहना है कि आखिरी पलों में जो हल्की बारिश हो गई थी उससे ज्यादा बारिश में तो पूरा मैच खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर कॉलम फर्ग्यूसन ने इसे लाइव टीवी पर शर्मनाक बताया है। फैंस भी अंपायरों के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें बेइमान तक करार दे रहे हैं। फैंस अंपायरों को टूर्नामेंट में से हटा देने तक की बात कह रहे हैं।
फैंस और कमेंटटेरों का कहना है कि अंपायर आराम से मैच करा सकते थे क्योंकि बारिश इतनी तेज नहीं थी। इसी कारण अंपायरों की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।
ऐसा रहा मैच
थंडर की कप्तान फोबी लिचफील्ड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पांच ओवरों में स्ट्राइकर्स की टीम ने 45 रन बनाए। उसके लिए लॉरा वॉलवार्ड्ट ने 13 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली। शबनिम इस्माइल और चमारी अट्टापट्टू ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 11 रन बनाए। थंडर ने रन चेज की शुरुआत आक्रामक की। लिचफील्ड ने डार्सी ब्राउन द्वारा फेंके गए दूसरे ओवर में पांच बाउंड्री मारीं। टीम ने दो ओवरों में 35 रन बनाए। जब टीम जीत की दहलीज पर खड़ी थी तब अंपायरों ने मैच रोक दिया जिससे फैंस हैरान रह गए।
No one can believe it! With the @ThunderBBL needing just 3 runs to win, the match was abandoned 🫣 #WBBL11 pic.twitter.com/Azh7FoAcCz— Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 28, 2025
