विजय हजारे ट्रॉफी में ऋषभ पंत की कप्तानी में खेलेंगे विराट कोहली, DDCA ने किया टीम का एलान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली की सीनियर पुरुष टीम का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) की सीनियर चयन समिति की बैठक में भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत, विराट कोहली, ईशांत शर्मा और नवदीप सैनी ने अपनी उपलब्धता की पुष्टि के बाद विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उनका चयन किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चयन समिति ने ऋषभ पंत को दिल्ली टीम का कप्तान नियुक्त किया है जबकि आयुष बडोनी उपकप्तान की भूमिका निभाएंगे। विकेटकीपर के तौर पर तेजस्वी सिंह को टीम में शामिल किया गया है, वहीं अनुज रावत को पंत की अनुपस्थिति की स्थिति में पहला स्टैंडबाय विकेटकीपर बनाया गया है।

2009-10 में खेले थे आखिरी बार इसी के साथ विराट तकरीबन 15 साल बाद इस टू्र्नामेंट में वापसी करेंगे। इससे पहले विराट साल 2009-10 में दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी खेले थे। 18 फरवरी 2010 को उन्होंने आखिरी बार इस टूर्नामेंट में खेला था। कोहली ने अभी तक विजय हजारे ट्रॉफी में 14 मैच खेले हैं जिनमें 68.25 की औसत से 819 रन बनाए हैं। इस दौरान कोहली के बल्ले से चार शतक और तीन अर्धशतक निकले हैं।