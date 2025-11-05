Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Virat Kohli Birthday: 37 साल के हुए रिकॉर्ड्स के 'बादशाह' और चेज मास्टर विराट कोहली, बर्थडे पर पढ़ें टॉप-10 महारिकॉर्ड

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 09:00 AM (IST)

    आज विराट कोहली 37 साल के हो गए हैं, जिन्होंने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भावना दी है। उनके जन्मदिन पर उनके शीर्ष 10 रिकॉर्ड्स पर प्रकाश डाला गया है, जिनमें सबसे ज्यादा वनडे शतक (सचिन को पीछे छोड़ते हुए), वनडे में 10 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सर्वश्रेष्ठ औसत, टेस्ट में सर्वाधिक दोहरे शतक (भारतीय के रूप में), और आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन शामिल हैं।    

    prefferd source google
    Hero Image

    Virat Kohli Birthday: किंग कोहली के टॉप-10 रिकॉर्ड्स

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli Birthday: क्रिकेट के खेल की बात हो तो कुछ खिलाड़ी केवल खेलते हैं तो कुछ इतिहास लिखते हैं और फिर आते हैं वो खिलाड़ी जो खेल को एक नई पहचान दे जाते हैं। विराट कोहली एक ऐसा ही नाम है, जिसने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि भावना, जुनून और एक नया रूप दिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज किंग कोहली 37 साल के हो गए हैं और उन्होंने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की है और उनकी गिनती दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में होती है। ऐसे में कोहली के बर्थडे पर जानते हैं उनके टॉप-10 रिकॉर्ड्स।

    Virat Kohli Birthday: किंग कोहली के टॉप-10 रिकॉर्ड्स

    1. सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरी (51 शतक कोहली के नाम, उन्होंने महान सचिनतेंदुलकर को भी पछाड़ा)।
    2. 10 हजार रन बनाने वाले बैटर में हाईएस्ट औसत- वनडे में कोहली के नाम 10 हजार रन बनाने वाले बैटर में बेस्ट औसत का रिकॉर्डहै
    3. सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी (बतौर भारतीय)- टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से 7 बार डबलसेंचुरी जड़ने वाले वह एकमात्र बैटर हैं।
    4. आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन- कोहली के नाम आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा (973) रन बनाने का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने साल 2016 में बनाया था।
    5. सबसे ज्यादा आईसीसी टेस्ट रेटिंग प्वाइंट्स हासिल करने वाले भारतीय- आईसीसीटेस्टरैंकिंग में 937 रेटिंग प्वाइंट्स हासिल करने वाले कोहली भारत के एकमात्र बैटर हैं।
    6. सबसे ज्यादा विदेशों में शतक लगाने वाले- 2014 में बॉर्डरगावस्करट्रॉफीमेंकोहली ने 4 शतक ऑस्ट्रेलिया में लगाए थे। उनके बाद 2025 एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में शुभमन गिल ने उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी की।
    7. सबसे ज्यादा लगातार टेस्ट सीरीज बतौर कप्तान जीती- कोहली की कप्तानी में भारत ने लगातार 9 टेस्टसीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाया, जो कि रिकीपोंटिंग के रिकॉर्ड के बराबर रहा।
    8. सबसे ज्यादा 10 हजार रन- कोहली ने 205वीं पारी के दौरान वनडे में अपने 10 हजार रन पूरे किए, जो कि इतिहास में सबसे तेज ये उपलब्धि हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया।
    9. सबसे ज्यादा 27 हजार इंटरनेशनल रन- 594 पारी में उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 27000 रन का आंकड़ा पूरा किया।
    10. विदेशों में भारत के सबसे सफल कप्तान- कोहली ने भारत की कप्तानी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में टीम को यादगार सीरीज में जीत दिलाई। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, वेस्टइंडीज, श्रीलंका में भी उनकी कप्तानी में भारत को कामयाबी मिली। 

    Virat Kohli की उपलब्धियां (विश्व चैंपियन टीम का हिस्सा)

    • 2008 अंडर-19 विश्व कप विनर
    • 2010 एशिया कप
    • 2011 विश्व कप
    • 2013 चैंपियंस ट्रॉफी
    • 2016 एशिया कप
    • 2023 एशिया कप
    • 2024 टी20 विश्व कप
    • 2025 चैंपियंसट्रॉफी

     कोहली को कौन-कौन से अवॉर्ड्स मिले?

    • अर्जुन अवॉर्ड, पद्मश्री, खेल रत्न अवॉर्ड
    • 1493 दिन- बतौर नंबर-1 वनडे बैट्समैन
    • 1012 दिन- बतौर नंबर-1 टी20आई बैट्समैन
    • 469 दिन- बतौर नंबर-1 टेस्ट बैट्समैन
    • 937टेस्ट रेटिंग प्वाइंट्स
    • 909 टी20आई रेटिंग प्वाइंट्स
    • आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफडेकेड (2011-2020)
    • आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटरऑफडेकेड (2011-2020)
    • आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट (2019)
    • आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर (2017,2018)
    • आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर (2012,2017,2018,2023)
    • आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर (2018)
    • कैप्टन ऑफ आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ डेकेड (2011-2020)
    • कैप्टन ऑफ आईसीसी टेस्ट टीम (2017,2018,2019)
    • कैप्टन ऑफ आईसीसी वनडे टीम (2016-2019)
    • आईसीसी क्रिकेटर ऑफमंथ (अक्तूबर 2022)
    • मेंबस ऑफ आईसीसी टेस्ट, वनडे और टी20आई टीम ऑफ डेकेड
    • विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ वर्ल्ड (2016,2017, 2018)

    यह भी पढ़ें- IND-W vs SA-W: भारतीय टीम कैसे पहली बार बनी वर्ल्ड चैंपियन, 10 PHOTOS में देखें पूरा सफर