Virat Kohli Birthday: 37 साल के हुए रिकॉर्ड्स के 'बादशाह' और चेज मास्टर विराट कोहली, बर्थडे पर पढ़ें टॉप-10 महारिकॉर्ड

सबसे ज्यादा वनडे सेंचुरी (51 शतक कोहली के नाम, उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर को भी पछाड़ा)।

10 हजार रन बनाने वाले बैटर में हाईएस्ट औसत- वनडे में कोहली के नाम 10 हजार रन बनाने वाले बैटर में बेस्ट औसत का रिकॉर्ड है ।

सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी (बतौर भारतीय)- टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से 7 बार डबल सेंचुरी जड़ने वाले वह एकमात्र बैटर हैं।

आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन- कोहली के नाम आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा (973) रन बनाने का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने साल 2016 में बनाया था।

सबसे ज्यादा आईसीसी टेस्ट रेटिंग प्वाइंट्स हासिल करने वाले भारतीय- आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 937 रेटिंग प्वाइंट्स हासिल करने वाले कोहली भारत के एकमात्र बैटर हैं।

सबसे ज्यादा विदेशों में शतक लगाने वाले- 2014 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीमें कोहली ने 4 शतक ऑस्ट्रेलिया में लगाए थे। उनके बाद 2025 एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में शुभमन गिल ने उनके इस रिकॉर्ड की बराबरी की।

सबसे ज्यादा लगातार टेस्ट सीरीज बतौर कप्तान जीती- कोहली की कप्तानी में भारत ने लगातार 9 टेस्ट सीरीज जीतने का रिकॉर्ड बनाया, जो कि रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड के बराबर रहा।

सबसे ज्यादा 10 हजार रन- कोहली ने 205वीं पारी के दौरान वनडे में अपने 10 हजार रन पूरे किए, जो कि इतिहास में सबसे तेज ये उपलब्धि हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया।

सबसे ज्यादा 27 हजार इंटरनेशनल रन- 594 पारी में उन्होंने तीनों फॉर्मेट में 27000 रन का आंकड़ा पूरा किया।