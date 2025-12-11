Virat-Anushka Wedding Anniversary: 'विरुष्का' की शादी के 8 साल पूरे... एक ऐड से शुरू हुई थी लव स्टोरी

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा आज अपनी शादी की आठवीं सालगिरह मना रहे हैं। इन दोनों ने 11 दिसंबर, 2017 को इटली के टस्कनी में एक निजी समारोह में शादी रचाई थी।

‘विरुष्का’ की शादी की 8वीं एनिवर्सी के मौके पर आरसीबी और उनके फैंस खास अंदाज में उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। यह जोड़ी पिछले कुछ सालों में भारत की सबसे फेमस स्टार जोड़ियों में से एक रही है।

अनुष्का भारत के मैचों के दौरान स्टेडियम में जब-जब नजर आती हैं, तब वह सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती हैं और लाइमलाइट में रहती हैं। वहीं, कोहली जब शतक जड़ते हैं तो वह अपनी वेडिंग रिंग को चूमना नहीं भूलते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार दो शतक जड़कर उन्हें अपने लकी लॉकेट को चूमते देखा गया था।