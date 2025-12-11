Virat-Anushka Wedding Anniversary: 'विरुष्का' की शादी के 8 साल पूरे... एक ऐड से शुरू हुई थी लव स्टोरी
Virat Kohli Anushka Sharma 8th Wedding Anniversary: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा आज अपनी शादी की आठवीं सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने 11 दिस ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा आज अपनी शादी की आठवीं सालगिरह मना रहे हैं। इन दोनों ने 11 दिसंबर, 2017 को इटली के टस्कनी में एक निजी समारोह में शादी रचाई थी।
‘विरुष्का’ की शादी की 8वीं एनिवर्सी के मौके पर आरसीबी और उनके फैंस खास अंदाज में उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। यह जोड़ी पिछले कुछ सालों में भारत की सबसे फेमस स्टार जोड़ियों में से एक रही है।
अनुष्का भारत के मैचों के दौरान स्टेडियम में जब-जब नजर आती हैं, तब वह सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती हैं और लाइमलाइट में रहती हैं। वहीं, कोहली जब शतक जड़ते हैं तो वह अपनी वेडिंग रिंग को चूमना नहीं भूलते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में लगातार दो शतक जड़कर उन्हें अपने लकी लॉकेट को चूमते देखा गया था।
आरसीबी ने खास अंदाज में किया विश
कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल छू लेने वाले दो पोस्ट शेयर किए। उन्होंने पहले पोस्ट में विराट-अनुष्का की तस्वीरों का कोलाज बनाकर लिखा,
विरुष्का द्वारा सहजता से पूरे किए गए 'कपल गोल्स'। हमारे पसंदीदा, अनुष्का और विराट को शादी की सालगिरह की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आने वाले साल और भी खूबसूरत, शांतिपूर्ण हों और आप एक-दूसरे को तथा पूरी दुनिया को प्रेरित करते रहें।
RCB
Anniversary special, featuring Anushka Sharma and Virat Kohli. इश्क़ है! ❤️🧿https://t.co/0y8jgRFRD1#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #Virushka— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 11, 2025
दूसरे पोस्ट में आरसीबी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें अनुष्का-कोहली के उस पल को दिखाया गया, जब आरसीबी ने पहली बार आईपीएल का खिताब जीता। अनुष्का-कोहली एक-दूसरे को गले लगाते नजर आए।
इस दौरान उन्होंने एक्स पर लिखा कि एनिवर्सी स्पेशल, अनुष्का-विराट कोहली.. इश्क है! ❤️🧿
Couple goals, served effortlessly by Virushka 🥰— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) December 11, 2025
Here’s wishing a very happy anniversary to our favourites, Anushka and Virat. 💝
May the years ahead be even more beautiful, peaceful, and may you inspire each other and the rest of the world. 👩❤️👨@imVkohli @AnushkaSharma |… pic.twitter.com/hanqr2W0c1
एक ऐड से शुरू हुई लव स्टोरी
विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का पहली मुलाकात 2013 में एक ऐड शूट के दौरान हुई थी। उस वक्त विराट नर्वस थे, क्योंकि उन्हें एक्टिंग के बारे में कुछ पता नहीं था। इस ऐड के बाद दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोनों को अक्सर साथ देखा गया। 2014 में इस कपल को ज्यादा अटेंशन मिली, उस वक्त टीम इंडिया अपने साउथ अफ्रीका दौरे से मुंबई एयरपोर्ट पहुंची थी। बाकी टीम के साथ होटल में जाने के बजाय, विराट कोहली अनुष्का के अपार्टमेंट में चले गए थे।
इसके बाद जब कोहली ने मेलबर्न में शतक जड़ा, तब मैच देखने अनुष्का स्टेडियम पहुंची थी। शतक जड़ने के बाद कोहली ने अनुष्का को फ्लाइंग किस दिया। यहां से डेटिंग की खबरें शुरू हो गई थी। कुछ साल डेट करने के बाद विराट ने 11 दिसंबर 2017 को अनुष्का से शादी कर ली। दोनों आज दो बच्चों के पैरेंट्स हैं। उन्होंने साल 2021 में अपनी बेटी वामिका का स्वागत किया और 2024 में बेटे अकाय का वेलकम किया।
