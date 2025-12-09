नहीं देखी होगी क्रिकेट की ऐसी दीवानगी! जिस बेटे को 1.5 साल से तलाश रहे थे पिता, स्टेडियम के बाहर चाय की दुकान पर काम करता मिला
संवाद सूत्र, जागरण, रेहड़ (बिजनौर)। क्रिकेट के प्रति दीवानगी सिर चढ़कर बोलती ही है। उस पर भी बात विराट कोहली की हो, तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव सीरियावाली के 15 वर्षीय कुंदन के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। वह विराट कोहली की तरह क्रिकेटर बनना चाहता है। पिता ने टोका-टाकी की तो किशोर घर से निकल गया। अपने क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए उसने जो रास्ता चुना वो गलत था। या यूं कहे कि नासमझी में उठा एक कदम था।
कुंदन ने क्रिकेटर बनने की लिए डेढ़ साल तक कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास एक चाय की दुकान पर काम किया। स्टेडियम की मैस से खाना लाकर खाया। वह पैसे कमाकर कानपुर की क्रिकेट अकादमी में एडमिशन लेने के सपने बुन रहा था। सोमवार को पुलिस ने उसे कानपुर से बरामद कर लिया।
रेहड़ थाना क्षेत्र के गांव सीरियावाली निवासी सुभाष शर्मा का 15 वर्षीय बेटा कुंदन लाल शर्मा 17 जून 2024 को अपने घर से लापता हो गया था। पिता ने अपहरण की आशंका जता रेहड़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। तब से पुलिस उसकी तलाश में लगी है। काफी तलाश के बाद सोमवार को कुंदन को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास स्थित एक दुकान से बरामद कर लिया। सीओ आलोक सिंह के मुताबिक पूछताछ में किशोर ने बताया कि उसे क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन पिता उसे डांटते थे, जिससे नाराज होकर और कानपुर क्रिकेट अकादमी में एडमिशन लेने के लिए वह घर से चला गया था।
वह स्टेडियम के पास एक चाय की दुकान पर काम कर गुजारा कर रहा था और क्रिकेट भी खेलने लगा था। वह स्टेडियम की मैस से खाना लाकर खाता था। उसकी योजना थी कि पैसे कमाकर क्रिकेट अकादमी में एडमिशन लिया जाए। हालांकि, उसे दुकान से पैसे सिर्फ गुजारा भत्ते के लिए मिल रहे थे। इकलौते पुत्र को पाकर स्वजन काफी खुश हैं। पुलिस ने किशोर न्यायालय बोर्ड में उसके बयान दर्ज करा रही है। बयान दर्ज होने के बाद उसे स्वजन को सौंपा जाएगा।
दो बहनों का था इकलौता भाई
कुंदन के परिवार में पिता सुभाष चंद्र शर्मा और मां सुनीता देवी के अलावा दो बहन राजकुमारी और डिंपल हैं। वह माता-पिता का इकलौता पुत्र है और हाई स्कूल उत्तीर्ण है। बेटे के जाने के बाद माता-पिता व बहनें बदहवास रहने लगे थे।
