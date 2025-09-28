Asia Cup 2025 Final एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले टीम इंडिया के स्‍टार बैटर विराट कोहली ने इंस्‍टाग्राम पर एक पोस्‍ट शेयर की। भारत-पाकिस्‍तान मैच से पहले की गई यह पोस्‍ट सोशल मीडिया पर छा गई है। इन दिनों क्रिकेट से दूर चल रहे विराट कोहली ने शनिवार को अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्‍वीर शेयर की।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल (ind vs pak asia cup final) से पहले टीम इंडिया के दिग्‍गज बल्‍लेबाज विराट कोहली ने इंस्‍टाग्राम पर एक पोस्‍ट की। भारत-पाकिस्‍तान मैच से पहले की गई यह पोस्‍ट सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई।

इन दिनों क्रिकेट से दूर चल रहे विराट कोहली ने शनिवार को अपनी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्‍वीर शेयर की। कोहली की यह पोस्‍ट कुछ ही देर में छा गई। इस पोस्‍ट को अब तक करीब 90 लाख लोग लाइक कर चुके हैं।

फैंस को रहता कोहली की पोस्‍ट का इंतजार तस्वीर के साथ कोहली ने कैप्शन लिखा: "बीन ए मिनट।" तस्वीर में विराट लंबे नीले कोट में स्टाइलिश दिख रहे हैं, जबकि अनुष्का सफेद टॉप के ऊपर ग्रे स्वेटर पहने हुए उनके साथ नजर आ रही हैं। कोहली के इंस्‍टाग्राम पर 27.3 करोड़ से ज्‍यादा फॉलोअर्स हैं। वह दुनिया भर में सबसे ज्‍यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीटों में से एक हैं। सोशल मीडिया पर फैंस को उनकी पोस्‍ट का इंतजार रहता है।