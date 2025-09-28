Asia Cup 2025 के फाइनल से पहले वायरल हुई विराट कोहली की पोस्ट, इंटरनेट पर ला दिया भूचाल
Asia Cup 2025 Final एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले टीम इंडिया के स्टार बैटर विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की। भारत-पाकिस्तान मैच से पहले की गई यह पोस्ट सोशल मीडिया पर छा गई है। इन दिनों क्रिकेट से दूर चल रहे विराट कोहली ने शनिवार को अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल (ind vs pak asia cup final) से पहले टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की। भारत-पाकिस्तान मैच से पहले की गई यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई।
इन दिनों क्रिकेट से दूर चल रहे विराट कोहली ने शनिवार को अपनी पत्नी और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की। कोहली की यह पोस्ट कुछ ही देर में छा गई। इस पोस्ट को अब तक करीब 90 लाख लोग लाइक कर चुके हैं।
फैंस को रहता कोहली की पोस्ट का इंतजार
तस्वीर के साथ कोहली ने कैप्शन लिखा: "बीन ए मिनट।" तस्वीर में विराट लंबे नीले कोट में स्टाइलिश दिख रहे हैं, जबकि अनुष्का सफेद टॉप के ऊपर ग्रे स्वेटर पहने हुए उनके साथ नजर आ रही हैं। कोहली के इंस्टाग्राम पर 27.3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वह दुनिया भर में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले एथलीटों में से एक हैं। सोशल मीडिया पर फैंस को उनकी पोस्ट का इंतजार रहता है।
View this post on Instagram
इन दिनों लंदन में हैं कोहली
विराट कोहली अपने परिवार के साथ इन दिनों लंदन में हैं। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से कोहली कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। इस साल की शुरुआत में कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। वहीं टी20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। कोहली अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट ही खेलते हैं। कोहली 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया सीरीज से वापसी कर सकते हैं।
कोहली ने बनाए 4 हजार से ज्यादा रन
विराट कोहली ने अपने करियर में 125 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। इस दौरान 117 पारियों में उन्होंने 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4188 रन बनाए। वह टी20 इंटरनेशनल में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। विराट कोहली ने 50 टी20 इंटरनेशनल में भारत की कप्तान की थी। इस दौरान भारत ने 30 मैच जीते और 16 में हार मिली। 2 मुकाबले टाई और 2 बेनतीजा भी रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।