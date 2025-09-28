India vs Pakistan Final: टूटने वाला है रोहित-कोहली का बड़ा रिकॉर्ड... Abhishek Sharma फाइनल में रच सकते इतिहास

Abhishek Sharma IND vs PAK एशिया कप 2025 फाइनल में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है। भारत बनाम पाकिस्तान के इस खिताबी मुकाबले में अभिषेक की नजरें रोहित शर्मा विराट कोहली और मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड तोड़ने पर टिकी हैं। अभी तक टूर्नामेंट में अभिषेक ने 51 की औसत से 309 रन बना लिए हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Abhishek Sharma Record: भारतीय टीम के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा की नजरें एशिया कप 2025 फाइनल मैच में इतिहास रचने पर होगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल मैच खेला जाना है।

इस मैच में हर किसी को उम्मीद होगी कि अभिषेक शर्मा एक बड़ा पारी खेले। वहीं, अभिषेक की भी नजरें हैं कि वह टी20I के दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ सकें। आइए जानते हैं इन रिकॉर्ड्स के बारे में।

Abhishek Sharma के निशाने पर रोहित-कोहली का रिकॉर्ड दरअसल, एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025 India vs Pakistan Final) में अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने अब तक 51 की औसत से 309 रन बना लिए हैं, जिसमें तीन अर्धशतक शामिल है।

अब फाइनल मैच में उनके पास मल्टी नेशन टी20i टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ने का मिशन है। कोहली को पीछे छोड़ने के लिए उन्हें 11 रन की दरकार है, जो वह आज पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बनाकर ये उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।

इसके अलावा वह इंग्लैंड के ओपनर फिल साल्ट (Phil Salt) के टी20I टूर्नामेंट और सीरीज में टेस्ट प्लेइंग नेशन के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर है। उन्हें पछाड़ने के लिए अभिषेक को फाइनल में 23 रन बनाने की जरूरत है। 2023 में वेस्टइंडीज दौरे पर साल्ट ने पांच टी20 इंटरनेशनल में 331 रन बनाए थे।

वहीं, अभिषेक शर्मा अभी रोहित शर्मा और मोहम्मद रिजवान (Rohit Sharma & Mohammad Rizwan) के साथ टी20 में सबसे ज्यादा 30 प्लस स्कोर बनाने के मामले में संयुक्त रूप से मौजूद है। इन सभी ने 7 बार ये स्कोर बनाया है। अब एक बार और 30 रन से ज्यादा रन बनाकर वह इन दो दिग्गजों को पीछे छोड़ सकते हैं।