स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। विजय हजारे ट्रॉफी के जरिये भारतीय घरेलू क्रिकेट के सीमित ओवर प्रारूप का रोमांच शुरू हो गया है। बिहार ने बुधवार को लिस्‍ट ए क्रिकेट में अपने अभियान की शुरुआत रिकॉर्ड टीम स्‍कोर के साथ की।

बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रांची में खेले गए मुकाबले में निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 574 रन बनाए। यह विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्‍कोर है। बिहार के रिकॉर्ड स्‍कोर के बाद क्रिकेट फैंस के मन में बैचेनी जरूर जागी होगी कि विजय हजारे ट्रॉफी के टॉप-5 सबसे बड़े टीम स्‍कोर क्‍या हैं? इसके बारे में हम आपको यहां बताएंगे। मजेदार बात यह है कि बिहार से पहले भी एक टीम विजय हजारे ट्रॉफी में 500 रन का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो चलिए विजय हजारे ट्रॉफी के टॉप-5 टीम स्‍कोर की लिस्‍ट पर ध्‍यान देते हैं। 1) बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश - 50 ओवर में 574/6 बिहार ने 24 दिसंबर 2025 को रांची में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 574 रन बनाए। जवाब में अरुणाचल प्रदेश की टीम महज 177 रन पर ढेर हो गई। बिहार ने 397 रन के विशाल अंतर से मैच जीता।

2) तमिलनाडु बनाम अरुणाचल प्रदेश - 50 ओवर में 506/2 तमिलनाडु विजय हजारे ट्रॉफी इतिहास की पहली टीम है, जिसने 500 रन का आंकड़ा पार किया था। तमिलनाडु ने 21 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बेंगलुरु के एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम पर खेले गए मुकाबले में पहले बल्‍लेबाजी की और निर्धारित 50 ओवर में 506/2 का स्‍कोर बनाया। साई सुदर्शन (154) और नारायण जगदीशन (277) ने मैराथन पारियां खेली थीं। जवाब में अरुणाचल प्रदेश की टीम केवल 77 रन पर ढेर हो गई थी। इस तरह तमिलनाडु ने 435 रन की विशाल जीत दर्ज की।

3) मुंबई बनाम पुडुचेरी - 457/4 मुंबई ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम पर पुडुचेरी के खिलाफ 25 फरवरी 2021 को पहले बल्‍लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 457 रन बनाए। मुंबई के लिए पृथ्‍वी शॉ (227*) और सूर्यकुमार यादव (133) ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया था। जवाब में पुडुचेरी की टीम 224 रन पर ऑलआउट हो गई। मुंबई ने यह मैच 233 रन से जीता।

4) महाराष्‍ट्र बनाम मणिपुर - 427/6 5 दिसंबर 2023 को महाराष्‍ट्र ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्‍टेडियम पर मणिपुर के खिलाफ 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 427 रन का स्‍कोर बनाया था। महाराष्‍ट्र को बड़ा स्‍कोर दिलाने में अंकित बावने (167) ने अहम भूमिका निभाई थी। मण‍िपुर की टीम 50 ओवर में 260/6 का स्‍कोर बना सकी। इस तरह महाराष्‍ट्र ने 167 रन के अंतर से मैच जीता।