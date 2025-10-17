'मैं रात भर रोया', एशिया कप-2025 के हीरो ने बताई अपनी अंदर की सच्चाई, जसप्रीत बुमराह को लेकर भी कही बड़ी बात

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान को मात देकर एशिया कप-2025 का खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया की इस जीत के हीरो रहे थे वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने टूर्नामेंट में कुल सात विकेट अपने नाम किए थे। इस मिस्ट्री स्पिनर ने अब अपने बारे में कुछ नई बातें बताई हैं।

वरुण ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में भी अहम रोल निभाया था। उन्होंने कुल नौ विकेट अपने नाम किए थे। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उन्होंने ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज का शिकार किया था जो भारत के लिए परेशानी बनते हुए आए हैं। वरुण ने कहा है कि वह अच्छी शुरुआत करने वाले खिलाड़ियों में से नहीं हैं।

'पूरी रात रोया' वरुण ने ब्रैकफास्ट विद चैंपियन पर बात करते हुए कहा कि वह कई बार पूरी रात रोते हैं कि अगले दिन क्या होगा? उन्होंने कहा, "मैं काफी बुरी शुरुआत करने वालों में से हूं। जब कोई नया टूर्नामेंट शुरू होता है तो मैं काफी बुरी शुरुआत करता हूं। मैं पूरी रात रोता हूं। मैं ऐसा ही हूं। मैं ये सोचता हूं कि कल क्या होगा? ये मेरे साथ हर टूर्नामेंट में होता है। ये मेरे साथ एशिया कप में भी हुआ था।"