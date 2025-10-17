'मैं रात भर रोया', एशिया कप-2025 के हीरो ने बताई अपनी अंदर की सच्चाई, जसप्रीत बुमराह को लेकर भी कही बड़ी बात
भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप जिताने में अहम रोल निभाने वाले स्पिनर ने कहा है कि उनका नेचर ऐसा है कि वह हर टूर्नामेंट में एक जैसा ही बर्ताव करते हैं और कई बार मैच से पहले रात को रोते तक हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत ने पाकिस्तान को मात देकर एशिया कप-2025 का खिताब अपने नाम किया। टीम इंडिया की इस जीत के हीरो रहे थे वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने टूर्नामेंट में कुल सात विकेट अपने नाम किए थे। इस मिस्ट्री स्पिनर ने अब अपने बारे में कुछ नई बातें बताई हैं।
वरुण ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में भी अहम रोल निभाया था। उन्होंने कुल नौ विकेट अपने नाम किए थे। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उन्होंने ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज का शिकार किया था जो भारत के लिए परेशानी बनते हुए आए हैं। वरुण ने कहा है कि वह अच्छी शुरुआत करने वाले खिलाड़ियों में से नहीं हैं।
'पूरी रात रोया'
वरुण ने ब्रैकफास्ट विद चैंपियन पर बात करते हुए कहा कि वह कई बार पूरी रात रोते हैं कि अगले दिन क्या होगा? उन्होंने कहा, "मैं काफी बुरी शुरुआत करने वालों में से हूं। जब कोई नया टूर्नामेंट शुरू होता है तो मैं काफी बुरी शुरुआत करता हूं। मैं पूरी रात रोता हूं। मैं ऐसा ही हूं। मैं ये सोचता हूं कि कल क्या होगा? ये मेरे साथ हर टूर्नामेंट में होता है। ये मेरे साथ एशिया कप में भी हुआ था।"
नंबर-1 बॉलर बनने पर कही ये बात
वरुण हाल ही में टी20 में नंबर-1 गेंदबाज बने हैं। हालांकि, वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने में अभी उनको समय लगेगा। वरुण ने कहा, "मैं अब शतरंज को भी फॉलो करता हूं। जह गुकेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी तब उसने कहा था कि मैं भले ही वर्ल्ड चैंपियन हूं लेकिन मैग्नस कार्लसन नंबर-1 खिलाड़ी हैं। इसलिए मेरी रैंक नंबर-1 हो सकती है, लेकिन असली में नंबर-1 जसप्रीत बुमराह, सुनील नरेन, राशिद खान हैं। मैं अच्छा कर रहा हूं लेकिन मुझे वहां तक पहुंचने में अभी काफी समय है।"
