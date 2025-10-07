'गंभीर हैं स्पार्टा, टीम को सिखाते हैं लड़ना', टीम इंडिया के युवा स्पिनर ने कोच की तारीफों के बांधे पुल

टीम इंडिया के स्पिनर ने कोच गौतम गंभीर की तुलना स्पार्टा से करते हुए कहा कि उन्होंने टीम में ऐसी मानसिकता पैदा की है जहाँ औसत दर्जे के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने केकेआर में गंभीर के मार्गदर्शन में प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि गंभीर टीम में लड़ने वाली मानसिकता लाते हैं जहाँ हारने का कोई विकल्प नहीं होता।

पीटीआई, मुंबई: भारतीय क्रिकेट टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की तुलना स्पार्टा से की है और कहा है कि उन्होंने टीम में ऐसी मानसिकता पैदा की है, जिसमें औसत दर्जे के लिए कोई जगह नहीं है और जहां हारना कोई विकल्प नहीं है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चक्रवर्ती ने कोलकाता नाइट राइडर्स में गंभीर के मार्गदर्शन में प्रदर्शन किया है। उन्होंने मंगलवार को सिएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कारों के मौके पर कहा कि मैं पहले ही आईपीएल में उनके साथ काम कर चुका हूं और हमने 2024 में खिताब जीता था, इसलिए मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही उनके साथ रहा हूं, लेकिन एक बात जो मैं उनके बारे में जरूर कह सकता हूं, वह यह कि वह टीम में एक लड़ने वाली वाली मानसिकता लेकर आते हैं।

उन्होंने कहा, "जहां हारने का कोई विकल्प नहीं होता, आपको बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होता है और मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देना होता है और बाद में जो भी होता है, होता है। जब वह मौजूद होते हैं, तो कोई साधारणता नहीं होती, आप मैदान में साधारण नहीं हो सकते, मुझे ऐसा लगता है।

मिस्ट्री स्पिनर मीडिया का शब्द चक्रवर्ती ने कहा कि ''मिस्ट्री स्पिनर'' मीडिया द्वारा गढ़ा गया शब्द है और मैंने खुद को कभी मिस्ट्री गेंदबाज नहीं कहा, लेकिन मैं सभी गेंदें एक ही ग्रिप और एक ही रिलीज पाइंट से फेंकने की क्षमता रखता हूं। चक्रवर्ती ने आगे कहा कि मैं चाहता हूं कि घरेलू सर्किट में बल्लेबाजी क्रम में थोड़ा और ऊपर बल्लेबाजी करूं और अपनी बल्लेबाजी में सुधार करूं।