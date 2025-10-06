Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs WI: गौतम गंभीर के घर सजेगा दस्तरख्वान, दिल्ली वाले घर में होगी टीम इंडिया की दावत

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:17 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली में खेलना है जो गौतम गंभीर का घर है। मैच से पहले गंभीर टीम इंडिया को डिनर के लिए अपने घर पर बुलाएंगे। टीम इंडिया को दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से अरुण जेटली स्टेडियम में खेलना है। टीम इंडिया दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है।

    prefferd source google
    Hero Image
    गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को दी दावत

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। इस सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद में खेला गया था जिसमें भारत ने जीत हासिल की थी। अब दूसरा मैच दिल्ली में 10 अक्तूबर से शुरू होगा। इससे पहले टीम इंडिया को हेड कोच गौतम गंभीर ने न्योता दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौतम गंभीर दिल्ली के ही रहने वाले हैं और यहीं उनका घर भी है। ऐसे में वह अपने घर पर टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बुलाना चाहते हैं। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है।

    इस तारीख को होगा डिनर

    गंभीर ने टीम इंडिया को डिनर पर बुलाया है। आठ तारीख को वह अपने घर पर टीम की मेजबानी करेंगे। इसके बाद दिल्ली टेस्ट की तैयारी में जुटेगी। भारतीय टीम का हाल ही में शेड्यूल काफी व्यस्त रहा है। एशिया कप-2025 जीतने के कुछ ही दिन बाद भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतरी। पहले टेस्ट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से जीत हासिल की। इस मैच के बाद बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खेली जाने वाली वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया।

    वेस्टइंडीज दौरे के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर निकलना है। 19 अक्तूबर से ये सीरीज शुरू हो रही है। तीन मैचों की वनडे सीरीज से शुरुआत होगी। इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा है कि टीम इंडिया आठ अक्तूबर को अरुण जेटली स्टेडियम में अभ्यास करेगी और इसके बाद गंभीर के घर डिनर के लिए जाएगी।

    गंभीर ने लिए बड़े फैसले

    जब से गंभीर टीम इंडिया के कोच बने हैं तब से वह कई बड़े फैसले ले चुके हैं। माना जाता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट की वजह भी गंभीर हैं। हाल ही में रोहित को वनडे टीम की कप्तानी से भी हटा दिया गया है। उनकी जगह शुभमन गिल को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी गई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया था कि ऑस्ट्रेलिया दौरा रोहित और विराट का आखिरी दौरा भी हो सकता है और इसके बाद वह संन्यास का एलान कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- 'रोहित और विराट कोहली को अब डॉमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए', पूर्व भारतीय गेंदबाज ने दिग्गजों को बताई कड़वी हकीकत

    यह भी पढ़ें- रोहित 13 साल पहले जान गए थे जर्सी नंबर 77 का भविष्य, सोशल मीडिया पर पुराना पोस्ट हुआ वायरल