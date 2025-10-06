Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'रोहित और विराट कोहली को अब डॉमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए', पूर्व भारतीय गेंदबाज ने दिग्गजों को बताई कड़वी हकीकत

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:21 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के दो स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे वर्ल्ड कप-2027 के खेलने पर संशय है। दोनों अब सिर्फ वनडे खेलते हैं ऐसे में लगातार खेलने की चुनौती दोनों के सामने हैं। ऐसे में भारत के पूर्व तेज गेंदबाज ने इन दोनों को एक कड़वी हकीकत से रूबरू कराया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई वनडे टीम के साथ ही ये लगभग तय हो गया है कि अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सेलेक्शन कमेटी रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को वनडे वर्ल्ड कप-2027 के लिए नहीं देख रही है। इसी को देखते हुए रोहित से वनडे टीम की कप्तानी छीनकर शुभमन गिल को दे दी गई है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान का भी मानना है कि रोहित और विराट दोनों के लिए वर्ल्ड कप की राह मुश्किल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इरफान ने कहा है कि इन दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मैच फिटनेस रहेगी। ये दोनों ही अब सिर्फ वनडे खेलते हैं। टेस्ट और टी20 से संन्यास ले चुके हैं। मौजूदा समय में वनडे मैच कम होते हैं और ऐसे में रोहित और विराट के लिए अपने आप को वर्ल्ड कप के लिए मैच रेडी रखना मुश्किल होगा।

    करना होगा ये काम

    बाएं हाथ के पूर्व तेज गेंदबाज के मुताबिक अगर दोनों चाहते हैं कि उन्हें वनडे वर्ल्ड कप के लिए चुना जाए तो उन्हें लगातार गेम टाइम की जरूरत होगी और इसके लिए वह घरेलू क्रिकेट खेल सकते हैं। इरफान पठान ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "रोहित ने अपनी फिटनेस पर जमकर काम किया है। वह इसे लेकर फोकस हैं, लेकिन एक होती है रेगुलर फिटनेस और एक होती है गेम फिटनेस। अगर आप लगातार क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो आपको ये बात सुनिश्चित करनी होगी कि आपको गेम टाइम मिले। इसके लिए उन्हे घरेलू क्रिकेट खेलनी होगी। "

    उन्होंने कहा, "वह दोनों बड़े खिलाड़ी हैं और जानते हैं कि क्या करना है। उनके पास पूरे विश्व का अनुभव है। लेकिन ये दोनों टी20 नहीं खेलते हैं तो ऐसे में वनडे वर्ल्ड कप से पहले काफी गैप होगा। उनको इसके लिए गेम टाइम की जरूरत है। तभी वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप का सपना देख सकते हैं।"

    अजीत अगरकर ने नहीं दिया था जवाब

    वहीं टीम का एलान करते वक्त अजीत अगरकर ने दोनों के वर्ल्ड कप खेलने पर बात रखी थी। उन्होंने कहा, "ये वो फॉर्मेट है जो वह इस समय खेल रहे हैं। जहां तक 2027 वर्ल्ड कप की बात है जो मुझे नहीं लगता कि हमें आज इस बारे में बात करने की जरूत है। आपको इस समय इतनी दूर की नहीं सोचना है। आपने उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुना है तो आप चाहते हैं कि वह उसी तरह से रन करें जिस तरह से करते आ रहे हैं।"

    यह भी पढ़ें- 'जाकर अपने बाप के साथ ऑटो चलाओ', एमएस धोनी ने दिखाया था मोहम्मद सिराज को आईना, फिर सिराज ने जो किया वो दुनिया ने देखा

    यह भी पढ़ें- रोहित 13 साल पहले जान गए थे जर्सी नंबर 77 का भविष्य, सोशल मीडिया पर पुराना पोस्ट हुआ वायरल