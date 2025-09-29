Asia Cup Trophy नहीं मिली, तो इस कप को गले लगाकर सोए Varun Chakravarthy, तेजी से VIRAL हो रहा पोस्ट

Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:03 PM (IST)

    Varun Chakravarthy Asia Cup Trophy एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत की जीत के बाद भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। वरुण चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर मजेदार तस्वीरें साझा कीं जिसमें वह मग को ट्रॉफी की तरह गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा अक्खा दुनिया एक तरफ और मेरा इंडिया एक तरफ।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Varun Chakravarthy Post: भारत की स्पिन जोड़ी ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को खिताब दिलाने में अहम योगदान दिया। लेकिन मैच के बाद का नजारा क्रिकेट से आगे बढ़ा, जब भारतीय टीम ने एसीसी अध्यक्ष और पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया, जिससे जश्न बिना आधिकारिक ट्रॉफी के मनाया गया।

    खिलाड़ियों ने ह्यूमर का सहारा लेते हुए कल्पनिक ट्रॉफियों के साथ फोटो खिंचवाए और कई तस्वीरों में ट्रॉफी को एडिट भी किया। इस कड़ी में भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया, उसने हर किसी को हंसा दिया है।

    Varun Chakravarthy ने भारत के खिताब जीतने पर खास पोस्ट किया

    दरअसल, इंस्टाग्राम पर 34 साल के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy Asia Cup Trophy) ने कुछ मजेदार तस्वीरें शेयर की, जिनमें दो तस्वीरें खास तौर पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वह बिस्तर पर लेटे हुए मग को गले लगाकर ट्रॉफी की तरह पोज देते दिख रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे खिलाड़ी बड़ी जीत के बाद ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं। उन्होंने एक सफेद रंग के मग को गले लगाकर भारत की जीत का जश्न मनाया।

    इस दौरान उन्होंने (Varun Chakravarthy Post) अपने पोस्ट पर कैप्शन में लिखा, "अक्खा दुनिया एक तरफ और मेरा इंडिया एक तरफ।"। इस दौरान उन्होंने भारत का झंडा और दिल वाला इमोजी भी लगाया है।

    View this post on Instagram

    A post shared by Varun Chakaravarthy (@chakaravarthyvarun)

    IND vs PAK Final Highlights: यूं भारत ने पाकिस्तान को रौंदा

    भारत ने फाइनल मैच टॉस जीतकर पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए बुलाया था। उन्होंने एक समय 12.4 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए थे लेकिन उसके अगले नौ विकेट सिर्फ 33 रन पर गिरे। साहिबजादा फरहान ने उनके लिए सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। कुलदीप यादव ने एक ओवर में तीन और कुल चार विकेट लेकर पाकिस्तान को 19.1 ओवर में सिर्फ 146 रनों पर ऑलआउट किया।

    कुलदीप ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 17 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने भी 20 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे लेकिन तिलक वर्मा (नाबाद 69) के सूझबूझ से भरे अर्धशतक की बदौलत भारत ने 19.4 ओवर में जीत हासिल कर ली।

