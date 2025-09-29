Language
    IND vs PAK Final: हार गया पाकिस्तान तो सोशल मीडिया पर छाए ये मजेदार मीम्स

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:12 AM (IST)

    एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। भारत ने नौवां एशिया कप खिताब जीता और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई जिसमें यूजर्स ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर तंज कसते हुए कई मजेदार मीम्स साझा किए।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा कर शानदार जीत दर्ज की है। आखिरी ओवर तक चले इस जबरदस्त मुकाबले ने फैंस की सांसें थाम दीं थी। भारत ने इस जीत के साथ अपना नौवां एशिया कप खिताब अपने नाम किया और टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार तीसरी जीत हासिल कर अपराजेय रिकॉर्ड बना दिया है।

    टीम इंडिया की इस उपलब्धि ने देशभर के क्रिकेट फैंस को जश्न मनाने का मौका दिया। वहीं, जैसे ही मैच खत्म हुआ तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जश्न का माहौल देखने को मिला। X से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह मजेदार मीम्स और जोक्स देखते ही देखते वायरल होने लगे। यूजर्स ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी को लेकर तंज कसते हुए कई मीम्स बनाए। चलिए कुछ ऐसे ही वायरल मीम्स देखते हैं...

    वहीं, इस जीत के बाद फैंस ने भारत के स्टार खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस की क्रिएटिव तरीके से तारीफ भी की। फैंस ने अपनी खुशी और जोश को मजाकिया अंदाज में पेश करते हुए फाइनल के रोमांच को ऑनलाइन दुनिया में और भी यादगार बना दिया। 

