IND vs PAK Final: हार गया पाकिस्तान तो सोशल मीडिया पर छाए ये मजेदार मीम्स

एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की। भारत ने नौवां एशिया कप खिताब जीता और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई जिसमें यूजर्स ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर तंज कसते हुए कई मजेदार मीम्स साझा किए।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा कर शानदार जीत दर्ज की है। आखिरी ओवर तक चले इस जबरदस्त मुकाबले ने फैंस की सांसें थाम दीं थी। भारत ने इस जीत के साथ अपना नौवां एशिया कप खिताब अपने नाम किया और टूर्नामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ लगातार तीसरी जीत हासिल कर अपराजेय रिकॉर्ड बना दिया है।

