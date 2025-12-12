Language
    तूफानी बल्‍लेबाजी के बाद फील्डिंग में भी छाए वैभव सूर्यवंशी, डाइव लगाकर लपक लिया अविश्वसनीय कैच

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:34 PM (IST)

    एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 की शुक्रवार से शुरुआत हुई। पहले ही दिन पहले मैच में भारत का सामना यूएई से हुआ। इस मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को ...और पढ़ें

    वैभव ने लपका कमाल का कैच।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 की शुक्रवार से शुरुआत हुई। पहले ही दिन पहले मैच में भारत का सामना यूएई से हुआ। इस मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 234 रन से हराया। मैच के हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे। उन्‍होंने पहले तो ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी की और फिर फील्डिंग में भी कमाल का प्रदर्शन किया। वैभव के कैच का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

    वैभव ने लपका कैच

    434 रन चेज करने उतरी यूएई की शुरुआत खराब रही और टीम ने 6 विकेट जल्‍दी गंवा दिए थे। इसके बाद पृथ्वी मधु और उदीश सूरी के बीच 7वें विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी हुई। मधु ने अर्धशतक लगाया। उन्‍होंने 87 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। विहान मल्होत्रा की गेंद पर वैभव ने मधु का कैच लपककर इस पार्टनरशिप को तोड़ा। वैभव ने 2 ओवर गेंदबाजी की और 13 रन दिए।

     

     

     

    मुकाबले पर नजर डालें तो भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 433 रन बनाए। कप्‍तान आयुष म्‍हात्रे ने 4 रन बनाए। इसके बाद वैभव ने एरोन जॉर्ज के साथ मिलकर 212 रन जोड़े। एरोन ने 69 रन की पारी खेली। तूफानी बल्‍लेबाजी कर रहे वैभव ने 9 चौकों और 14 छक्‍कों की बदौलत 95 गेंदों पर 171 रन बनाए। वेदांत त्रिवेदी ने 38 रन, विहान ने 69 रन, कनिष्क चौहान ने 28 रन बनाए। अभिज्ञान कुंडू 32 और खिलान पटेल 5 रन बनाकर नाबाद पवेलियन लौटे।

    199 रन ही बना सकी टीम

    434 रन चेज करने उतरी यूएई टीम 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 199 रन ही बना सकी। शालोम डिसूजा ने 4, कप्‍तान यायिन राय ने 17, मुहम्मद रेयान खान ने 19 और अयान मिस्बाह ने 3 रन की पारी खेली। अहमद खुदादाद डक पर आउट हुए। नूरुल्लाह अयोबी 3 रन ही बना सके। पृथ्वी मधु ने 87 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। उदीश सूरी 78 और सालेह अमीन 20 रन बनाकर नाबाद रहे।

