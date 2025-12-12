IND U19 vs UAE U19: वैभव सूर्यवंशी ने सिक्स का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का कीर्तिमान ध्वस्त

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 का शुक्रवार से आगाज हुआ। पहले ही मैच में भारतीय अंडर -19 टीम के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। संयुक्‍त अरब अमीरात अंडर-19 टीम के खिलाफ वैभव ने 171 रन की पारी तूफानी पारी खेली।

दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 433 रन बनाए। युवा भारतीय बल्‍लेबाज वैभव सूर्यवंशी का कमाल देखने को मिला। दुबई के मैदान पर वैभव ने धुंआधार पारी खेली। एक से चूके तो दूसरा किया ध्वस्त वैभव सूर्यवंशी ने 95 गेंद पर ताबड़तोड़ 171 रन की पारी खेली। वह अंबाती रायडू के वर्ल्ड रिकॉर्ड (यूथ वनडे पारी में 177 रन) को तोड़ने से चूक गए, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी के दौरान 9 चौके और 14 छक्के जड़े।

तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड इस शानदार पारी के साथ सूर्यवंशी ने यूथ वनडे पारी में सबसे अधिक छक्कों का 17 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, जो पहले ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल के नाम था। हिल ने 2008 में नामीबिया अंडर-19 के खिलाफ 124 रनों की अपनी पारी के दौरान 12 छक्के जड़े थे। अब यह रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हो गया है।