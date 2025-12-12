Language
    U19 Asia Cup 2025: इस पाकिस्‍तानी ने कुछ देर में ही तोड़ दिया वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड, एशिया कप में काटी गदर

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:30 PM (IST)

    एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 की आज से शुरुआत हुई। पहले दिन 2 मुकाबले खेले गए। पहले मैच में भारत ने यूएई को 234 रन से हराया। वहीं दूसरे मुकाबले में ...और पढ़ें

    दोनों बल्‍लेबाजों ने लगाया शतक।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 की आज से शुरुआत हुई। पहले दिन 2 मुकाबले खेले गए। पहले मैच में भारत ने यूएई को 234 रन से हराया। वहीं दूसरे मुकाबले में पाकिस्‍तान ने मलेशिया को 297 रन से रौंदा। भारत बनाम यूएई मैच में वैभव सूर्यवंशी का तूफान देखने को मिला। वैभव दोहरा शतक नहीं बना पाए। उन्‍होंने 180 की बेहतरीन स्‍ट्राइक रेट से 95 गेंदों पर 171 रन की पारी खेली। इस दौरान वैभव ने 9 चौके और 14 सिक्‍क जड़ दिए।

    समीर ने बनाए 177 रन

    वहीं पाकिस्तान बनाम मलेशिया मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज ने वैभव से भी ज्‍यादा रन बनाए दिए। समीर ने मलेशिया के विरुद्ध 119.59 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की और 148 गेंदों पर नाबाद 177 रन बनाए। अपनी इस पारी में पाकिस्‍तानी बैटर ने 11 चौके और 8 छक्‍के जड़ दिए।

    ऐसे में समीर अब एशिया कप के एक मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बैटर बन गए हैं। उन्‍होंने कुछ देर में ही वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना ही नहीं समीर यूथ वनडे एक मैच में सबसे बड़ा स्‍कोर बनाने वाले बैटर भी बन गए हैं। बता दें कि समीर अराफात मिन्हास के छोटे भाई हैं।

    इस क्रिकेटर के भाई हैं

    अराफात मिन्हास बाएं हाथ के स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। वह पाकिस्तान की अंडर 19 टीम टीम का हिस्‍सा रहे हैं। इतना ही नहीं उन्‍होंने 4 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं। टी20 विश्‍व कप 2024 में वह पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। दूसरी ओर समीर मिन्हास पाकिस्तान की ओर से पहला यूथ वनडे खेल रहे थे। इस दौरान उन्‍होंने मैच विनिंग पारी खेल दी।

    भारत-पाकिस्‍तान की टक्‍कर

    अब एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 के 5वें मुकाबले में रविवार को भारतीय टीम का सामना पाकिस्‍तान से होगा। यह मैच दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में खेला जाएगा। फैंस को इस महा मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, वहीं टॉस 10 बजे होगा।

