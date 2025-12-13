'आप कोहली से आगे हैं', वैभव सूर्यवंशी ने विराट को पीछे छोड़ने पर दिया मजेदार रिएक्शन, जानिए क्या कहा
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के युवा उभरते हुए सितारे वैभव सूर्यवंशी इस समय छाए हुए हैं। वह अपने बल्ले से रनों की बारिश कर रहे हैं और गेंदबाजों के लिए खौफ बने हुए हैं। बाएं हाथ के इस तूफानी बल्लेबाज ने अंडर-19 एशिया कप के पहले ही मैच में यूएई के खिलाफ तूफानी शतक ठोका। मैच के बाद उनसे ब्रॉडकास्टर ने पूछा कि आप साल 2025 में भारत में विराट कोहली से ज्यादा सर्च किए गए हैं। इस बात पर वैभव ने शानदार जवाब दिया।
वैभव ने यूएई के खिलाफ खेले गए मैच में रिकॉर्ड पारी खेली थी। उन्होंने 95 गेंदों पर 171 रनों की पारी खेली। ये अंडर-19 एशिया कप में किसी भी भारतीय बल्लेबाज का सबसे ज्यादा स्कोर है। उनकी इस पारी के दम पर भारत ने छह विकेट खोकर 433 रन बनाए और यूएई को 50 ओवरों में सात विकेट खोकर 199 रन ही बनाने दिए और 234 रनों से जीत हासिल की।
विराट को छोड़ा पीछे
मैच के बाद ब्रॉडकास्टर ने वैभव से पूछा, "जब हमने एक रिसर्च की तो उसमें पता चला कि आपको गूगल पर साल 2025 में विराट कोहली से ज्यादा सर्च किया गया। आप सबसे ज्यादा सर्च किए गए लोगों की लिस्ट में छठे नंबर पर हैं, विराट कोहली से आगे।"
इस पर वैभव ने कहा, "मैं इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देता। मैं अपना पूरा ध्यान खेल पर ही रखता हूं। हां, मैंने इस बारे में सुना जरूर था। ये सुनकर अच्छा लगता है। मैंने इसे देखा, मुझे अच्छा लगा और फिर मैं इससे आगे निकल गया।"
ऐसी रही पारी
वैभव ने अपनी पारी में नौ चौके और 14 छक्के मारे। एक समय वह दोहरा शतक बनाते हुए दिख रहे थे लेकिन चूक गए। वह अंडर-19 वनडे में भारत के लिए दूसरे सर्वोच्च स्कोरर हैं। वह सात रन और बना लेते तो अंबाती रायूड के 177 रनों का रिकॉर्ड को तोड़ इस मामले में नंबर-1 पर आ जाते। रायडू ने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ अंडर-19 वनडे में ये पारी खेली थी।
