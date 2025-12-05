वैभव सूर्यवंशी ने विराट कोहली, एमएस धोनी को भी छोड़ा पीछे, साल 2025 में इस मामले में बने नंबर-1

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2025 काफी सफल साबित हुआ है। इसी साल वैभव ने अपना आईपीएल डेब्यू किया और अपने पहले ही सीजन में रिकॉर्ड शतक जमाकर सभी को हिला दिया। वह रुके नहीं और लगातार अपनी तूफानी बैटिंग से सुर्खियां बटोरते रहे। इसका ईनाम उन्हें मिला है और वह विराट कोहली और एमएस धोनी से आगे भी निकल गए हैं।

आईपीएल के बाद वैभव ने अंडर-19 और इंडिया-ए के लिए शानदार खेल दिखाया और तूफानी बैटिंग कर पूरी दुनिया में अपना सिक्का चला दिया। 12 साल की उम्र में बिहार की तरफ से रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने वाले वैभव अब क्रिकेट की दुनिया में जाना-माना नाम बन गए हैं। इसी कारण लोग उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं।

इस मामले में रहे नंबर-1 गूगल ट्रैंड्स के मुताबिक, वैभव साल 2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। उनके बाद प्रियांश आर्या हैं। अभिषेक शर्मा का नंबर तीसरा है। शेख रशीद चौथे और महिला क्रिकेट जेमिमा रोड्रिग्स पांचवें स्थान पर हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली और एमएस धोनी का नाम टॉप-5 में नहीं है। आईपीएल नीलामी में जब राजस्थान ने वैभव को खरीदा था तो वह 13 साल के थे और आईपीएल इतिहास में खरीदे गए सबसे युवा क्रिकेटर बने थे। इसके बाद 14 साल की उम्र में उन्होंने आईपीएल डेब्यू किया। वह सबसे कम उम्र में आईपीएल डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बने।