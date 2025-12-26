14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बढ़ाया समस्तीपुर का मान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला खास सम्मान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के 14 वर्षीय प्रतिभाशाली क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को गुरुवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह के बाद युवा क्रिकेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।

वैभव को यह सम्मान घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद मिला है। इस सप्ताह की शुरुआत में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंद में 190 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे। उनकी बदौलत बिहार ने 50 ओवरों में 574 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड खड़ा किया। उन्होंने सिर्फ 36 गेंद में अपना शतक पूरा किया और लिस्ट ए क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए।

एबी डी विलियर्स को छोड़ा पीछे इस पारी में वैभव ने एबी डी विलियर्स के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उनके 15 छक्के इस प्रारूप में किसी भी भारतीय द्वारा लगाए गए सबसे अधिक छक्के हैं। वैभव इससे पहले अंडर-19 एशिया कप में खेलते हुए नजर आए थे, जहां उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 171 रनों की तूफानी पारी खेलकर शानदार शुरुआत की थी।

आईपीएल से मिली पहचान हालांकि, वह टूर्नामेंट में उस फॉर्म को बरकरार नहीं रख सके और अंततः भारत फाइनल में पाकिस्तान से हार गया। इस युवा खिलाड़ी ने इसी साल की शुरुआत में इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मात्र 35 गेंद में शतक बनाकर आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया था।

अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो पांच से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। यह सम्मान प्रतिवर्ष वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल सहित विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। वैभव को खेल श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।