Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND U19 vs PAK U19: पाकिस्‍तान पर 'सर्जिकल स्‍ट्राइक' के लिए तैयार हैं वैभव सूर्यवंशी, दुबई में बल्‍ले से मचाएंगे तबाही

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में रविवार को भारत और पाकिस्‍तान की युवा टीमों के बीच टक्‍कर होगी। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। ...और पढ़ें

    Hero Image

    शानदार फॉर्म में चल रहे हैं वैभव।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 का भारतीय टीम ने जीत के साथ आगाज किया। अपने पहले ही मैच में भारतीय टीम ने यूएई की टीम को 234 रन से करारी हार दी। वहीं पहले दिन के दूसरे मैच में पाकिस्‍तान अंडर 19 टीम ने मलेशिया को 297 रन से पराजित किया। अब यह दोनों टीम टकराने के लिए तैयार हैं। फैंस को इस मैच को बेसब्री से इंतजार है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार को होगी टक्‍कर

    दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड में रविवार को भारत और पाकिस्‍तान की युवा टीमों के बीच टक्‍कर होगी। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस सुबह 10 बजे होगा। अब देखना होगा कि टॉस के दौरान दोनों कप्‍तान और मुकाबले के बाद दोनों टीमों के प्‍लेयर हाथ मिलाते हैं या नहीं।

    ब्रह्मोस से खतरनाक हुए वैभव

    इतना ही नहीं युवा भारतीय सनसनी वैभव सूर्यवंशी भी पाकिस्‍तान पर एक और सर्जिकल स्‍ट्राइक के लिए तैयार हैं। वैभव का बल्‍ला इन दिनों ब्रह्मोस से भी ज्‍यादा खतरनाक हो चुका है। इसकी बानगी शुक्रवार को संयुक्‍त अरब अमीरात के खिलाफ हुए मैच में देखने को मिली थी। इस मुकाबले में वैभव ने बल्‍ले से बम बरसाए थे।

    वैभव ने बनाए थे 171 रन

    यूएई के खिलाफ मैच में वैभव ने 180 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की थी। वह दोहरे शतक से चूक गए थे। वैभव ने 95 गेंदों पर 171 रन की आतिशी पारी खेली थी। इस पारी में बिहार के वैभव ने 9 चौके और 14 छक्‍के भी लगाए थे। इतना ही नहीं उन्‍होंने एक उम्‍दा कैच भी लपका था। ऐसे में वह इसी फॉर्म को पाकिस्‍तान के खिलाफ भी जारी रखना चाहेंगे।

    वैभव के अलावा एरोन जॉर्ज और विहान मल्होत्रा भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों ने ही यूएई के विरुद्ध पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था। ऐसे में इनसे बड़ी पारी की उम्‍मीद की जा रही है। वहीं कप्‍तान आयुष म्हात्रे का बल्‍ला चलना जरूरी है। यूएई के खिलाफ वह 4 रन ही बना पाए थे।

    यह भी पढ़ें- 'मैं बिहार से...', यूएई के विकेटकीपर ने किया स्लेज तो वैभव सूर्यवंशी ने दिया जोरदार जवाब, कर दी बोलती बंद

    यह भी पढ़ें- U19 Asia Cup 2025: इस पाकिस्‍तानी ने कुछ देर में ही तोड़ दिया वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड, एशिया कप में काटी गदर