    'मैं बिहार से...', यूएई के विकेटकीपर ने किया स्लेज तो वैभव सूर्यवंशी ने दिया जोरदार जवाब, कर दी बोलती बंद

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 का भारत ने जीत के साथ आगाज किया। पहले ही मुकाबले में भारत ने यूएई को 234 रन से धूल चटाई। भारत की जीत के हीरो वैभव सूर ...और पढ़ें

    वैभव ने खेली आतिशी पारी। इमेज- बीसीसीआई

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 का भारत ने जीत के साथ आगाज किया। पहले ही मुकाबले में भारत ने यूएई को 234 रन से धूल चटाई। भारत की जीत के हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे। वैभव ने 180.00 की स्‍ट्राइक रेट से यूएई के गेंदबाजों की क्‍लास लगाई और 95 गेंदों पर 171 रन जड़ दिए। इस दौरान भारत के स्‍टार बैटर ने 9 चौके और 14 सिक्‍स भी लगाए। इतना ही नहीं वैभव ने एक कमाल का कैच भी लपका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन बातों की परवाह नहीं

    मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने कहा है कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कोई उनके पीछे क्या कहता है और मैदान पर उन्हें किस तरह से स्लेजिंग का सामना करना पड़ रहा है। वह सिर्फ वही करते हैं जो वह चाह रहे हैं। उन्होंने यूएई के विकेटकीपर सालेह अमीन की लगातार की जा रही बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।

    मैच के दौरान गर्माया माहौल

    भारत और यूएई के बीच मैच के दौरान अमीन ने विकेट के पीछे से वैभव पर स्लेजिंग की। ऐसे में माहौल गर्मा गया था। हालांकि, वैभव पीछे हटने को तैयार नहीं थे और उन्होंने गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर सबको जवाब दिया। वैभव ने एक से बढ़कर एक हवाई फायर किए।

    मुझे फर्क नहीं पड़ता

    मैच के बाद वैभव ने कहा, "मैं बिहार से हूं। पीछे से कोई कुछ भी बोले, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। विकेटकीपर मुझसे बात कर रहा था, उनका काम ही यही है कि वे कुछ न कुछ कहते रहें, लेकिन मेरा ध्यान अपने खेल पर था और मैं वही करना चाहता था जो मैं करना चाहता था।"

    वैभव ने यह कहा कि उनका ध्यान क्रीज पर यथासंभव लंबे समय तक टिके रहने पर था ताकि टीम मजबूत स्थिति में बनी रहे। अपनी पिछली पारी के विपरीत इस पारी में उन्होंने रिवर्स स्वीप और स्कूप शॉट का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी बल्लेबाजी का एक नया आयाम सामने आया।

    लंबे समय तक खेलने की कोशिश

    वैभव ने कहा, "मैं यथासंभव लंबे समय तक खेलने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में मैंने विकेट को समझने में थोड़ा समय लिया। 10-12 गेंदों के बाद मैंने अपने खेल पर भरोसा करना शुरू कर दिया। मैंने एक रिवर्स स्वीप और एक स्कूप शॉट खेला।"

    विहान मल्होत्रा (69) और आरोन जॉर्ज (69) के अर्धशतकों की मदद से भारत ने 50 ओवरों में 433/6 का स्कोर खड़ा किया। 400 से अधिक का यह स्कोर अंडर-19 वनडे में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में भी सबसे बड़ा स्कोर है।

